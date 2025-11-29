معاون حمل نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: بیست و پنجمین ایستگاه متروی خط ۶ و ایستگاه ۱۶۱ از شبکه خطوط متروی تهران ظهر امروز به بهره‌‎برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی گفت: ایستگاه مریم مقدس که طی هفته‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها و کاربران گسترده شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی قرار گرفته، ظهر امروز ۸ آذر با حضور شهردار تهران و مدیران شهری افتتاح می‌شود.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: معماری ویژه و چشمگیر، نقطه قرارگیری ایستگاه به لحاظ ترافیکی و نامگذاری خاص آن موجب شده شهروندان رویکرد متفاوتی نسبت به این ایستگاه داشته باشند که بی شک تابلو‌های سفالی و فلزی زیبا از آیات قرآن و مجسمه‌های دینی در این رویکرد دخیل خواهد بود.

به گفته هرمزی، در بخش سازه طی ۶ سال حضور مدیریت شهری دوره‌های گذشته تنها ۳۰ درصد کار پیش رفته بود و صفر تا صد نامگذاری و معماری ایستگاه در دوره ششم مدیریت شهری انجام شده است.

وی افزود: کارکرد ترافیکی ایستگاه نیز با توجه به قرارگرفتن در تقاطع خیابان‌های کریمخان و شهید نجات الهی حدفاصل میدان‌های هفت تیر و حضرت ولیعصر بسیار پرتردد خواهد بود. برآورد‌ها نشان می‌دهد در روز‌های نخست افتتاح ایستگاه مریم مقدس ۳۵ هزار نفر و طی ماه‌های پیش رو روزانه ۷۰ هزار نفر از این ایستگاه تردد کنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به روند تکمیل آخرین ایستگاه‌های باقی مانده از خطوط هفت‌گانه پایتخت گفت: علاوه بر ایستگاه مریم مقدس ، ایستگاه سرباز از خط ۶ و ایستگاه ورزشگاه تختی از خط ۷ نیز در صف انتظار برای افتتاح هستند.

هرمزی افزود: هر ۳ این ایستگاه‌ها جزو خاص‌ترین ایستگاه‌های شبکه متروی تهران محسوب می‌شوند و تعداد ایستگاه‌های مترو با این افتتاح‌ها به ۱۶۳ خواهد رسید.