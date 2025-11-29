فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: «کردستان» پایگاه شناوری کاملاً راهبردی با ظرفیت بسیار بالا در عمق اقیانوس‌ها و مأموریت اصلی آن، پشتیبانی از یگان‌های رزمی و همراهی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم رونمایی از پایگاه شناوری «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» و به ناوگان نداجا که در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش برگزار شد، به ویژگی‌های ناوشکن بازآماد شده «سهند» اشاره کرد و گفت: ناوشکن سهند به‌عنوان شناور رزمی چندمنظوره با تجهیزاتی به‌روز در حوزه‌های مختلف، آماده حضور در آب‌های دوردست و عمق اقیانوس‌هاست.

اولویت مأموریت این ناوشکن، عملیات همراهی کشتی‌ها و مشارکت در رزمایش‌های مرکب و مشترک در چارچوب دیپلماسی دفاعی و دریایی است.

وی در ادامه به بیان ویژگی‌های پایگاه شناوری «کردستان»، به عنوان عاملی برای «پشتیبانی رزمی گسترده» پرداخت و تصریح کرد: این شناور می‌تواند انواع نیازمندی‌های عملیاتی را در حوزه‌های پشتیبانی، پزشکی، ارتباطی، بالگردی، زیرآبی، غواصی، امدادرسانی سریع و ارسال مواد غذایی، سوخت و دارو تأمین کند.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه تجربیات کسب‌شده در ناوگروه ۸۶ در ساخت و تجهیز پایگاه شناوری «کردستان» تقویت شده و این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور انجام گرفته است، گفت: «کردستان» یک پایگاه شناوری کاملاً راهبردی با ظرفیت بسیار بالا در عمق اقیانوس‌ها خواهد بود و مأموریت اصلی آن، پشتیبانی از یگان‌های رزمی و همراهی است، اما علاوه بر آن می‌تواند به ناوگان صیادی و تجاری نیز خدمات ارائه دهد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین بر سیاست صلح و دوستی جمهوری اسلامی ایران تاکید و خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش آمادگی دارد در چارچوب سیاست صلح و دوستی ایران اسلامی، به شناور‌های کشور‌های دوست و همسایه نیز خدمات‌رسانی کند.

وی همچنین خبر از نامگذاری دومین پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران با نام «خوزستان» داد و درباره چرایی انتخاب نام استان‌های ایران برای پایگاه‌های شناوری، بیان کرد: باتوجه به ابعاد و ظرفیت‌های بالای این پایگاه‌های شناوری و همچنین نقش آنها در فعالیت‌های فرهنگی، مقرر شده نام استان‌های کشور عزیزمان برای نمایش بیش از پیش همبستگی ملی بر روی شناور‌های پشتیبانی گذاشته شود.