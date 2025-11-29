به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با هفته‌ی بازار سرمایه، وزیر اقتصاد از اجرای «طرح رویش» خبر داد؛ یکی از برنامه‌های کلان وزارت اقتصاد که هدف آن هدایت میلیاردها دلار سرمایه راکد مردم به سمت طرح‌های سودآور از مسیر بازار سرمایه است. این طرح با استفاده از ابزارهایی نوین، از جمله صندوق‌های ارزی، تلاش می‌کند منابع مالی مردمی را به پروژه‌های مولد و اقتصادی پیوند دهد.

جزییات بیشتر در گزارش مریم فدایی: