بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد گفت: بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با مشارکت کانونهای دانش آموزی هلال احمر در مدارس استان یزد و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و سایر دستگاههای امدادی و خدمات رسان برگزار شد.
بالا کتفی افزود: این مانور همزمان با سراسر کشور با شعار مدرسه ایمن، جامعه تابآور با رویکرد توجه خاص به دانش آموزان با نیازهای ویژه در ۲۷ مدرسه استان یزد بهعنوان مراکز اصلی اجرای مانور برگزار شد.
مدیر کل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه بیش از ۱۴۰ کانون دانش آموزی هلال احمر راه اندازی شده است گفت: این مانور در ۲ محور پناهگیری صحیح و خروج اضطراری همراه بود.
وی هدف از اجرای این مانوررا کسب آمادگی لازم توسط دانشآموزان در هنگام وقوع حوادث احتمالی، با ارائه آموزشهایی که در مدارس به دانشآموزان انجام میشود عنوان کرد و گفت: تمامی مانورهای مختلف مدارس جنبه آموزشی دارند و باید با آگاهی از آموزشهای روز دنیا نسبت به ایجاد آمادگی در دانشآموزان وارد عمل شویم.
بالا کتفی گفت: استان یزد با دارا بودن ۱۶۱۰ مدرسه و بیش از ۲۸۱ هزار دانشآموز، ظرفیت بزرگی در ترویج فرهنگ ایمنی دارد و دانشآموزان میتوانند نقش مؤثری در انتقال این آموزشها به خانوادهها و جامعه ایفا کنند.
طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد هم گفت: با توجه به زلزله خیز بودن یزد و چند زلزلهای که اخیرا در یزد رخ داده است گفت: این مانور فرصت خوبی بود تا آمادگی دستگاههای امدادرسان محک بخورد.