\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062e \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0639\u0636\u0648\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0645\u063a\u0627\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0634\u062a \u0632\u0631\u062e\u06cc\u0632 \u0645\u063a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0635\u0628\u0631\u060c \u0627\u0633\u062a\u0642\u0627\u0645\u062a \u0648 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0639\u0644\u0645 \u0628\u0627 \u0639\u0645\u0644\u061b \u06a9\u0647 \u0645\u062d\u0642\u0642 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0634\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u067e\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0632 \u0648 \u0646\u0634\u06cc\u0628 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u0628\u0648\u0645\u06cc \u0633\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f\n