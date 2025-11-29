هفته سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران یکشنبه نهم آذرماه با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، نور، اصفهان، تهران، ورامین، اردکان و اسلامشهر پیگیری می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی این هفته تیم شهداب یزد که با دو برد و ۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، در خانه والیبال تهران به مصاف رازین پلیمر می‌رود. شاگردان مرتضی هداوندی که در هفته دوم با شکست چادر ملو خط و نشان برای حریفان خود کشیدند، با انگیزه بسیار زیادی برابر حریفان به میدان می‌روند و انگیزه زیادی برای ادامه روند صعودی خود دارند.

رازین پلیمر در حال حاضر با یک برد چهار امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد و برای دومین برد خود در خانه به میدان خواهد رفت، اما شهداب یزد حریف آسانی برای این تیم نیست، زیرا در دو دوره گذشته نایب قهرمان لیگ برتر مردان شده است و رازین نخستین حضور خود را در لیگ برتر تجربه می‌کند و در خانه مقابل تیم حرفه‌ای و شخصیت داری، چون شهداب به میدان می‌رود. شهدابی‌ها که در صدر جدول با هدایت مهدی مهدوی در تلاش هستند تا سومین پیروزی خود را کسب کنند و روند صعودی خود را در لیگ امسال را ادامه دهند.

تیم شهرداری ارومیه نیز که با دو برد و ۶ امتیاز به دلیل تفاضل معدل در رتبه دوم جدول قرار دارد این هفته در اصفهان به مصاف فولاد مبارکه سپاهان می‌رود، نماینده اصفهان در هفته دوم با شکست مس در رفسنجان صعود چهار پله‌ای در جدول داشت و این هفته هم به دنبال کسب یک پیروزی شیرین خانگی است. سپاهان که باشگاه ریشه‌دار و با سابقه است پس از چند سال دوری از لیگ برتر امسال با ستاره‎ای به نام امیر غفور و هدایت محمد محمدکاظم پا به میدان مسابقه گذاشته و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. در مقابل عبدالرضا علیزاده که تا چندی پیش با روبرتو پیاتزا بر روی نیمکت تیم ملی بود، این بار بر روی نیمکت شهرداری ارومیه به عنوان سرمربی هدایت این تیم پرطرفدار و پرامید را بر عهده دارد که مصاف این دو تیم می‌تواند بر حساسیت دیدار‌های این هفته اضافه کند.

پیکان تهران نیز که با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد، در بازی خارج از خانه به مصاف چادر ملو اردکان می‌رود. شاگردان علیرضا طلوع کیان که هم اکنون بدون برد و امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول قرار دارند، برای قرار گرفتن در جمع مدعیان باید فاتح میدان شوند، اما باید منتظر نتیجه این دیدار ماند تا مشخص شود که چادر ملو در خانه و با امتیاز میزبانی چکار می‌تواند انجام دهد. طلوع کیان که در بازی گذشته از عملکرد شاگردانش راضی نبود، مطمئنا تیمش را با استراتژی خاصی به میدان می‌فرستد تا مقابل تیم مدعی و پرافتخار پیکان با هدایت محمدرضا تندروان دیگر دستیار پیاتزا مقابله جذابی داشته باشد.

در بین تیم‌هایی که دو برد دارند، فولاد سیرجان ایرانیان شرایط بهتری در هفته سوم مسابقات لیگ برتر مردان دارد، زیرا باید در بازی خانگی به مصاف مس رفسنجان برود. مدافع عنوان قهرمانی امیدوار است با شکست مس جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد. نماینده رفسنجان هم که با یک برد و دو امتیاز در رتبه دهم جدول است، برای حفظ این جایگاه محکوم به شکست شاگردان بهروز عطایی در سال گهرروش سیرجان است که کار سختی به نظر می‌رسد. این دیدار به‌دلیل همزمانی با مسابقه فوتسال و مصوبه شورای تامین از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود.

تیم‌های صنعتگران و طبیعت نیز که با یک برد و به ترتیب سه و دو امتیاز در رتبه‌های هفتم و نهم جدول قرار دارند، این هفته در سالن شهید بیضایی اسلامشهر به مصاف یکدیگر خواهند رفت. دو تیم برای دومین برد خود تلاش خواهند کرد و این موضوع حساسیت مسابقه را افزایش خواهد داد، اما اینکه صنعتگران در هفته دوم به پیروزی رسیده و طبیعت مغلوب پیکان شده است، کمی در روحیه و انگیزه بازیکنان دو تیم تاثیر خواهد گذاشت و جدال شاگردان غلامرضا مومنی‌مقدم و ابراهیم وادی دو مربی نام آشنای والیبال ایران می‌تواند صحنه‌های جذابی را در این هفته خلق کند.

تیم مهرگان نور که در هفته‌های اول و دوم لیگ برتر مردان در خارج از خانه به میدان رفت، این هفته در نخستین بازی خانگی این فصل میزبان استقلال گنبد هست. جدال دو تیم شمال کشور همیشه حساسیت‌های خاص خود را دارد. مهرگان و استقلال در هفته دوم مغلوب شهداب و فولاد سیرجان شدند و این هفته فرصت کسب یک پیروزی برای جبران این نتیجه دارند، اما نماینده نور با یک برد و سه امتیاز در رتبه هشتم جدول است و گنبدی‌ها نیز بدون برد و امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار دارند. گنبدی‌ها پس از حدود دو سال با هدایت کامبیز یعقوبی به لیگ برتر آمده‌اند تا بتوانند با ارائه بازی‌های تماشاگر پسند، دل هواداران خونگرم خود را به دست آورند.

تیم‌های پاس گرگان و سایپا تهران که بدون برد و امتیاز در رتبه‌های یازدهم و سیزدهم جدول هستند، این هفته در سالن شهید گل عباسی شهر ورامین به مصاف یکدیگر می‌روند تا جدال تیم‌های بدون برد و امتیاز جدول، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. تیم فاتح این میدان حتما چند پله صعود خواهد داشت و این موضوع برای عیسی سنگدوبینی با تجربه و رضا صفایی جوان که برای نخستین سال هدایت یک تیم لیگ برتری را بر عهده گرفته، بسیار مهم است و نتیجه این دیدار برای هر دو تیم سرنوشت ساز خواهد بود.

برنامه کامل هفته سوم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – استقلال گنبد

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – شهرداری ارومیه

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – شهداب یزد

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

سایپا تهران – پاس گرگان

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – پیکان تهران

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – صنعتگران امید

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۷

فولاد سیرجان ایرانیان – مس رفسنجان