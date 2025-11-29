پخش زنده
با هدف ایجاد آمادگی دستگاههای عضو مدیریت بحران، بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با برگزاری بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد حادثه وقوع زمینلرزه در مدرسه شبانه روزی عشایر در یاسوج شبیهسازی و اجرا شد.
در این برنامه تمرینی که با اجرای زلزله فرضی در مدارس سراسر استان شروع شد شیوههای مواجهه و امدادرسانی با این حادثه طبیعی به دانش آموزان آموزش داده شد.
همچنین در این مانور گروههای امدادی توانمندی و آمادگی خود را برای امداد و خدمات رسانی در زلزله به نمایش گذاشتند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار رد در این مانور ، به زلزله خیز بودن استان اشاره کرد و گفت: اگز چه امکانات و توانمندیهای استان در مواقع بحران افزایش چشم گیری یافته، اما با توجه به حادثه خیز بودن منطقه به تجهیزات بیشتری نیاز است.
فتاح محمدی با یان اینکه اجرای این مانورها نقشی تعیینکننده در افزایش آمادگی عملیاتی دستگاهها و کاهش خسارات در زمان وقوع بحران دارد گفت: ضروری است با برگزاری چنین مانورهایی فرهنگ آمادگی و تابآوری، بهخصوص در میان دانشآموزان، به یک رفتار روزمره و پایدار تبدیل شود.
در این مانور همچنین شرکتهای خدمات رسان جدیدترین تجهیزات امدادیشان شامل خودروهای امدادی چند منظوره را به نمایش گذاشتند.
گفتنی است امروز هزمان با سراسر کشور مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس مناطق سیزده گانه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد .