\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646\u00a0\u06f2\u06f5 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0637 \u0634\u0634 \u0645\u062a\u0631\u0648 \u062f\u0631 \u062a\u0642\u0627\u0637\u0639 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0646\u062c\u0627\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0648 \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u062e\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc\u00a0\u00a0\u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0637\u0627\u0642\u200c\u0647\u0627\u060c \u0633\u062a\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0648\u0631\u06af\u06cc\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0628\u06a9 \u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627\u06cc\u06cc\u061b \u0646\u0635\u0628 \u06f7 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648\u06cc \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0648 \u06a9\u062a\u06cc\u0628\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u06cc\u0627\u062a \u0633\u0648\u0631\u0647 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0645\u0631\u06cc\u0645 .\u0627\u0632\u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0646 \u0627\u0633\u062a\n\n\u00a0\n