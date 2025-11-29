نماینده مردم خداآفرین، کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از معطل ماندن نیروگاه سد خداآفرین گفت: وزارت نیرو باید در شرایط کمبود برق، تکمیل این طرح را در اولویت قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهنام رضوانی افزود: ما در این منطقه دو سدّ خداآفرین و قیز قلعه سی را داریم که از این میان سد خداآفرین با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب مخزن نزدیک ۱۵ سال است که به بهره‌برداری رسیده، اما متأسفانه ساخت نیروگاه آنکه باید همزمان با احداث سد انجام می‌شد، محقق نشده است.

وی ادامه داد: احداث این نیروگاه به شرکتی سپرده شده که تاکنون حدود ۴۰ درصد بنای آن را ساخته است، اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات لازم برای آن به دنبال تعطیل کردن این طرح است.

رضوانی یادآور شد: تولید ورقه‌های لازم برای انرژی تجدید پذیر از اهمیت بسزایی برخوردار است و با استفاده از دو سد خداآفرین و قیز قلعه سی پیش‌بینی می‌شود بتوانیم ۱۴۰ مگاوات نیروگاه برق آبی داشته باشیم که تاکنون ۴۰ مگاوات آن ساخته شده است و در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد، اما ۱۰۰ مگاوات نیروگاه آن تنها ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.