در عملیات پلیس قم تعداد ۱۰ بشکه حاوی ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: با تلاش و هوشیاری مأموران یگان امداد، یک سوله در جاده قدیم قم ـ تهران مورد بازرسی قرار گرفت و محموله سوخت قاچاق کشف شد.
سرهنگ غلامرضا براتی، ادامه داد: در جریان این اقدام یک نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قم با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و سوخت، خاطرنشان کرد: طرحهای نظارتی و عملیاتی در سطح شهرستان قم با جدیت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد سودجویان امنیت و آرامش مردم را خدشهدار کنند.
