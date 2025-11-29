پخش زنده
خدمات رایگان جمعی از دندانپزشکان جهادی در روستای شهراب تفرش انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در راستای تحقق اهداف بهداشت عمومی و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان در مناطق کم برخوردار، گروه جهادی، پنج نفراز دندانپزشکان بسیج جامعه پزشکی ازتهران با حمایت شورای اسلامی و دهیاری، به روستای شهراب اعزام شدند.
این تیم درمانی، خدمات تخصصی و آموزشی متنوعی را به صورت کاملاً رایگان به اهالی روستا ارائه کردند. خدمات ارائه شده شامل معاینات تخصصی، خدمات ترمیمی (مانند کشیدن دندان) و همچنین آموزشهای جامع بهداشت دهان و دندان برای کودکان و بزرگسالان بود.
اجرای این طرح با هدف ترویج فرهنگ خدمترسانی داوطلبانه و کمک به کاهش موانع دسترسی به خدمات درمانی در مناطق روستایی صورت پذیرفت و با استقبال چشمگیر و گسترده مردم شریف روستای شهراب مواجه شد.