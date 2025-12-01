پخش زنده
۲۰۰ ناظر فنی از سوی نظام فنی روستایی برای نظارت دقیق بر کیفیت و رعایت استانداردهای فنی ساخت و سازهای روستایی به کار گرفته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در جمع خبرنگاران گفت: ناظران نظام فنی روستایی به عنوان بازوان توانمند این بنیاد، با ترویج اصول فنی ساختمان سازی در بالا بردن کیفیت ساخت و سازهای روستایی با نظارت دقیق و مطابق با مقررات ملی ساختمان نقش مهم بر عهده دارند.
رضا خواجهای با بیان اینکه، نظام فنی روستایی در سال ۱۳۸۲ با هدف نظارت بر ساخت و سازهای روستایی به صورت اصولی و ترویج فرهنگ مقاوم سازی تشکیل شد، افزود: توجه به لزوم ساخت واحدهای مسکونی مقاوم و امن در مقابل خطرات حوادث طبیعی، ضرورت تشکیل یک نظام کنترلی در ساخت و سازهای روستایی برای دستیابی به مسکن روستایی مقاوم و نیز اهمیت مسکن روستایی در رشد و توسعه پایدار کشور را، دو چندان کرد.
وی ادامه داد: نظام فنی و مهندسی روستایی، با ۲۰۰ ناظر دارای صلاحیت و ۴۰ دفتر فنی و مهندسی جهت طراحی واحدهای مسکونی و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی در سطح شهرستانهای استان فعالیت میکند.
خواجهای با اشاره به نقش و جایگاه مهم و کلیدی ناظران نظام فنی روستایی جهت پیشبرد اهداف عالیه بنیاد مسکن بر رعایت جدی الزامات نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن یکی از مهمترین اهداف بنیاد مسکن را ساخت مسکن مقاوم در روستاها عنوان نمود و افزود:تحقق این موضوع در گرو همکاری و همدلی ناظرین نظام فنی روستایی در ساخت و سازهای مسکن روستایی و جلوگیری از خطرات احتمالی در زمان ساخت و ساز است.
وی تصریح کرد: هدایت بافت فیزیکی روستاها و بهسازی محیط زیست و سکونتگاههای روستایی براساس طرحهای هادی روستایی، بالا بردن کیفیت ساخت و سازهای روستایی، استفاده صحیح از مصالح مقاوم و استاندارد، شناسایی، بکارگیری و ساماندهی نیروهای انسانی بومیمستعد در فن ساختمان سازی روستایی، بالا بردن سطح دانش فنی و اجرایی ناظرین با آموزش علمیو عملی مستمر آنان از اهداف اصلی تشکیل نظام فنی روستایی است.
خواجهای خاطر نشان کرد: هم اکنون ساخت و سازهایی که از طریق دریافت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی در روستاها انجام میشود طبق سازوکارهای تعریف شده، تحت نظارت نظام فنی روستایی انجام میشود.
وی با بیان اینکه بهبود مسکن روستایی رونق زندگی، اشتغال و اقتصاد روستایی را به دنبال دارد، تاکید کرد: ساخت وا حداث مسکن مناسب ایجاب مینماید که تشکیلات نظام فنی و مهندسی روستایی با توجه به وضعیت و پتانسیلهای موجود روستاها و تعداد نیروی انسانی دارای صلاحیت فنی ساختمان سازی، حمایت شود.