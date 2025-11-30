پخش زنده
پیکر شهید گمنام دفاع مقدس پس از تشییع در خاک منیوحی آرام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیکر مطهر شهید ۲۰ ساله دفاع مقدس در منیوحی آبادان بر دستان مردم قدرشناس و همیشه در صحنه آبادان و خرمشهر تشییع و در خاک این شهر آرمید.
در ادامه تشییع پیکرها مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان و خاکسپاری این شهدا در ۸ نقطه استان، پیکر این شهید جوان دفاع مقدس در منیوحی آبادان تشییع شد.
آنطور که مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان گفته پیکر این شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره، امالرصاص و شرق دجله تفحص شده و آنان از رزمندگان عملیاتهای خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن و عملیاتهای ایذایی هستند.
پیکر مطهر این شهید گرانقدر در منیوحی آبادان، امروز یکشنبه، نهم آذر ماه ساعت ۹ صبح در منیوحی آبادان در صحن مسجد امام خمینی به خاک سپرده شد.