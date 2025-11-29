به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این دوره تخصصی با نظارت فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و همکاری هیئت والیبال استان تا ۹ آبان‌ماه در شهر درگهان در حال برگزاری است.

رضا ذاکری افزود: در اجرای این رویداد آموزشی، زیر نظر مدرسان فدراسیون، آقایان خاویر بوسما و حمید موحد، مباحث تئوری و عملی والیبال ساحلی ارائه می‌شود.

وی گفت: ارتقای دانش مربیان، توسعه والیبال ساحلی در کشور و شناسایی ظرفیت‌های جدید مربیگری از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.