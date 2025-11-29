اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور تکذیبیه‌ای اعلام کرد: مطلبی با عنوان اعلام تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه در آذربایجان غربی توسط هواشناسی به سبب آلودگی هوا که در فضای مجازی استان منتشر شده اغراق‌آمیز و برای جذب مخاطب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور تکذیبیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع هم استانی‌های گرامی می‌رساند، مطلبی با عنوان اعلام تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه در آذربایجان غربی توسط هواشناسی به سبب آلودگی هوا که در فضای مجازی استان منتشر شده اغراق‌آمیز و برای جذب مخاطب است.

به اطلاع می‌رسد هرگونه تصمیم گیری در خصوص مخاطرات جوی از جمله آلودگی هوا، توسط کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان اتخاذ می‌شود و خبر مذکور از جانب اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی تکذیب می‌شود و توصیه می‌شود تصمیمات مرتبط با مواردی مشابه از جمله تعطیلی به سبب آلودگی هوا، تنها از طریق مراجع رسمی از جمله وبسایت و کانال رسمی استانداری آذربایجان غربی دنبال شود.