پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در بازدید از بخشهای مختلف پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی بر ضرورت حمایت پایدار از توسعه فناوریهای تجدیدپذیر و حرکت به سمت اقتصاد پاک تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این بازدید تخصصی، کارشناسان و پژوهشگران پژوهشکده هواخورشید معرفی کاملی از ساختار، رسالتها، آزمایشگاهها و دستاوردهای فناورانه این مجموعه ارائه کردند؛ مجموعهای که با مأموریت توسعه تحقیقات کاربردی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، طراحی سامانههای پیشرفته و تربیت نیروی انسانی متخصص، یکی از مراکز توانمند کشور در مسیر تحقق آیندهای بدون کربن به شمار میرود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در حاشیه این بازدید، بر ضرورت حمایت پایدار از توسعه فناوریهای تجدیدپذیر و حرکت به سمت اقتصاد پاک تأکید کرد و گفت: توانمندیهای شکلگرفته در این پژوهشکده، از نمونههای موفق اتکا به دانش بومی و گامی مهم در توسعه زیرساختهای ملی انرژیهای نو است.
حسین افشین تأکید کرد: معاونت علمی توسعه محصولات و فناوریهای کاربردی در حوزه انرژیهای نو و تجدیدپذیر را از اولویتهای راهبردی خود قرار داده و حمایت از شرکتهای توانمند این حوزه بهصورت هدفمند دنبال میشود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اشاره به نیاز کشور به زیرساختهای پایدار انرژی پاک، حمایت از زنجیره کامل فناوریهای خورشیدی را یکی از برنامههای جدی معاونت علمی دانست و افزود: در قالب برنامه جامع حمایتی معاونت علمی، زنجیره کاملی از محصولات، خدمات و فناوریهای این حوزه، از طراحی و ساخت تجهیزات تا ارائه خدمات بهرهبرداری و پایش حمایت می شود.
حسین افشین در ادامه گفت: شرکتهای دانشبنیان واجد فناوریهای نوین در حوزه انرژیهای خورشیدی و سایر حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر، در برنامههای حمایتی ویژه قرار میگیرند تا امکان تجاریسازی، توسعه محصول و ورود به طرح های ملی برای آنها فراهم شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری همچنین بر استفاده از ظرفیت علمی و مهندسی داخل برای بهکارگیری فناوریهای نو در طرح های نیروگاهی تأکید کرد و توسعه این فناوریها را یکی از الزامات امنیت انرژی کشور برشمرد.
حسین افشین، حمایت از تولید داخل در حوزه تجهیزات خورشیدی، ذخیرهسازی انرژی و سامانههای بهرهبرداری هوشمند را از محورهای مهم سیاستهای جدید معاونت علمی عنوان کرد و گفت: هدف، ایجاد یک زیستبوم پایدار انرژی پاک مبتنی بر توان ملی است. بر همین اساس، معاونت علمی برنامههایی برای تقویت زنجیره ارزش انرژیهای پاک طراحی کرده است تا محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان در طرح های عملیاتی و صنعتی به کار گرفته شود.
معرفی فعالیتها و آزمایشگاههای پژوهشکده
در این بازدید متخصصان پژوهشکده هواخورشیدف توانمندیها، دستاوردها و ظرفیتهای این پژوهشکده را معرفی کردند. این پژوهشکده، در حوزههای گوناگون انرژیهای خورشیدی، بادی، ذخیرهسازی انرژی، سامانههای الکتریکی، رباتیک، خودروهای الکتریکی، مدیریت و اقتصاد انرژی فعالیت میکند و دارای آزمایشگاههای تخصصی شامل کنترل ابعادی، کامپوزیت، فتوولتائیک، الکترونیک، ارتعاشات و آنالیز مودال، تست غیرمخرب، میدانی توربین بادی، اتوماسیون و روباتیک و سلولهای خورشیدی است که در بازدید امروز معرفی شدند.
توانمندیهای در طراحی توربین بادی
در جریان ارائه تخصصی پژوهشگران، توان فنی دفتر طراحی توربین بادی تشریح شد. این مرکز با بیش از ۱۰ سال سابقه پژوهش، به فناوری رده اصلی توربینهای بادی جهان پیکربندی PMG دست یافته است.
تمامی مراحل طراحی پره، سیستم انتقال قدرت، الکترونیک قدرت، سامانههای کنترلی، برج و فونداسیون بهطور کامل در داخل کشور انجام میشود. توربینهای ۱، ۳، ۱۰۰ و ۲۵۰ کیلوواتی نمونهسازی و نصب شدهاند و مسیر دستیابی به ظرفیتهای مگاواتی در دستور کار است.
توانمندی ساخت پرهها، نصب توربینها در طرح های ملی از جمله سایتهای بینالود و خواف، تجربه گسترده در راهاندازی و بهرهبرداری، تحلیل داده و توسعه سیستمهای تعمیر و نگهداری پیشگویانه از جمله ظرفیتهای کلیدی این مجموعه است.
در بخش انرژی خورشیدی، پژوهشگران، فعالیتهای تخصصی از جمله سنتز مواد پلیمری، توسعه سلولهای خورشیدی آلی و هیبریدی، ساخت ترانزیستورهای آلی قابل انعطاف، سلولهای حافظه پروسکایتی، سنسورهای فشار و سیستمهای میکروفلوئیدیک را معرفی کردند.