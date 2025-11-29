پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از افتتاح طرح بزرگ آبرسانی به ۹۵ روستای منطقه خزرآباد ساری در کمتر از دو ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح بزرگ آبرسانی به ۹۵ روستای منطقه خزرآباد ساری با ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه در آستانه بهرهبرداری قرار گرفت.
حسین برادرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، در حاشیه بازدید از این طرح گفت: تمام کارهای اصلی این طرح انجام شده و اقدامات باقیمانده در کمتر از دو ماه آینده به پایان میرسد.
وی با اشاره به جزئیات اجرای طرح افزود: تاکنون ۱۱۰ کیلومتر شبکهگذاری، پنج ایستگاه پمپاژ و هشت مخزن آب ساخته شده و آب این روستاها از سد شهید رجایی تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان تاکنون برای این طرح هزینه شده، تصریح کرد: برای تکمیل نهایی طرح به ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم که ۷۰ میلیارد توسط بسیج سازندگی و ۱۰۰ میلیارد توسط شرکت آب و فاضلاب تأمین خواهد شد.
این طرح که یکی از بزرگترین پروژههای آبرسانی استان محسوب میشود، زندگی ۹۵ روستای منطقه خزرآباد ساری را متحول خواهد کرد و زمینه توسعه پایدار این مناطق را فراهم میآورد.