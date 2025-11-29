مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از افتتاح طرح بزرگ آبرسانی به ۹۵ روستای منطقه خزرآباد ساری در کمتر از دو ماه آینده خبر داد.

آبرسانی به ۹۵ روستای خزرآباد ساری در آستانه بهره‌برداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح بزرگ آبرسانی به ۹۵ روستای منطقه خزرآباد ساری با ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه در آستانه بهره‌برداری قرار گرفت.

حسین برادرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، در حاشیه بازدید از این طرح گفت: تمام کارهای اصلی این طرح انجام شده و اقدامات باقیمانده در کمتر از دو ماه آینده به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به جزئیات اجرای طرح افزود: تاکنون ۱۱۰ کیلومتر شبکه‌گذاری، پنج ایستگاه پمپاژ و هشت مخزن آب ساخته شده و آب این روستاها از سد شهید رجایی تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان تاکنون برای این طرح هزینه شده، تصریح کرد: برای تکمیل نهایی طرح به ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم که ۷۰ میلیارد توسط بسیج سازندگی و ۱۰۰ میلیارد توسط شرکت آب و فاضلاب تأمین خواهد شد.

این طرح که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبرسانی استان محسوب می‌شود، زندگی ۹۵ روستای منطقه خزرآباد ساری را متحول خواهد کرد و زمینه توسعه پایدار این مناطق را فراهم می‌آورد.