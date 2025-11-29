پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از تامین ۲۰ درصد برق مصرفی سالانه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با نصب پنل خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛طاهر کیامهر با تشریح جزئیات این خبر عنوان کرد: این نیروگاه خورشیدی که به صورت تجمیعی مصرف برق تمام ساختمانهای شرکت توزیع در سطح استان را شامل میشود با اعتبار حدودی ۳ میلیارد تومانی بر سطحی به مساحت حدود هزار متر مربع بر روی سقف سالن ورزشی شرکت واقع در محوطه ستادی شرکت نصب شده تا علاوه بر کمک به کاهش بار شبکه و بهینهسازی مصرف انرژی، سالانه بخش قابل توجهی از برق مصرفی مجموعه را از طریق انرژی پاک خورشیدی تأمین کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: برنامه افزایش ظرفیت این سامانه تا سقف ۲۰۰ کیلووات نیز در دستور کار قرار گرفته است و در آینده ظرفیت این نیروگاه تا ۲۰۰ کیلووات افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این سامانه، شرکت توزیع گام دیگری در مسیر توسعه انرژیهای نو، کاهش آلایندگیهای محیطزیستی و تحقق سیاستهای وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و تنوعبخشی به منابع تولید برق برداشته است.
گفتنی است اجرای این پروژه به عنوان الگویی عملی برای مدیریت مصرف و حرکت به سمت انرژیهای پاک در استان بوده و اجرای آن در کنار سایر اقدامات این شرکت در توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، نقش مهمی در ترویج فرهنگ استفاده از انرژی پاک و تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ایفا میکند