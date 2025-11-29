رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار نسبت به تبعات تداوم آلودگی هوا و توالی روز‌های با وضعیت قرمز در اهواز و دیگر شهر‌های خوزستان بر لزوم مشخص شدن سهم آلایندگی هر منبع آلاینده در خوزستان برای کنترل آلودگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای خوزستان اظهار کرد: آلودگی هوای خوزستان یک شبه رخ نداده است که در یک شب هم حل شود. ابتدا باید سهم آلاینده‌های هر منبع در خوزستان مشخص شود و براساس اولویت‌ها برای رفع این آلودگی‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر شاهد آلایندگی ناشی از فعالیت صنایع، سوخت غیراستاندارد و مزارع کشاورزی هستیم و باید اقدام عاجلی در این باره انجام شود.

شریفی درباره شیوه اعلام دورکاری ادارات در این شرایط گفت: هواشناسی باید از ۹۶ ساعت قبل، وضعیت آلودگی هوا را اعلام کند و سپس سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت موجود را قبل از ۱۲ ساعت به مرکز بهداشت اعلام کند. بر مبنای شرایط اعلامی، مرکز بهداشت پیشنهاد تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان را می‌دهد که این کار انجام شده است.

وی بیان کرد: در این کارگروه، شرایط بررسی می‌شود و زنگ خطر به صدا در می‌آید. مرکز بهداشت، پیشنهاددهنده تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا است و در این کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود، اما تصمیم‌گیری برای دورکاری یا تعطیلی، بر عهده ما نیست.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در ادامه با بیان اینکه تداوم آلودگی هوا در کوتاه‌مدت منجر به بروز مشکلات تنفسی و در بلندمدت منجر به بروز آسم، آلرژی و بیماری‌های مزمن می‌شود، ادامه داد: در روز‌هایی که شاخص آلایندگی بالاست، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، کودکان، زنان باردار و سالمندان، تحت هیچ شرایطی نباید از خانه خارج شوند و در صورت اجبار به خروج از خانه، باید از ماسک‌های معتبر مانند N ۹۵ استفاده کنند و پس از برگشت هم علاوه بر استحمام، راه‌های تنفسی را خوب شست‌وشو کنند. استفاده از شیر و لبنیات کم چرب، سبزیجات و مایعات زیاد نیز برای دفع سموم از بدن توصیه می‌شود.

وی اضافه کرد: افراد ورزشکار نیز در روز‌هایی که شاخص کیفیت هوا بیش از ۱۰۰ میکروگرم بر مترمکعب است، به هیچ وجه نباید در فضای باز ورزش کنند و باید حتما در سالن‌های مناسب فعالیت داشته باشند.

شریفی گفت: از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع هم باید شیر و لبنیات در اختیار مردم به ویژه کسانی که مواجهه زیادی با آلاینده‌ها دارند، قرار داده شود.