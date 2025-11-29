با بهره برداری از طرح آبرسانی روستای ظاهرآباد بردسکن، صد‌ها خانوار روستایی به آب شرب سالم و پایدار دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در مراسم بهره‌برداری از طرح آبرسانی ظاهرآباد گفت: برای اجرای این طرح تاکنون ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و با بهره‌برداری آن، ۵۲۵ خانوار معادل هزار و ۷۰۰ نفر از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

حسین امامی با اشاره به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در این شهرستان افزود: در مجموع ۴۴ میلیارد تومان برای آبرسانی روستا‌های بردسکن هزینه شده است و این طرح‌ها دو هزار و ۵۷۷ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهند.

او ارزش روز طرح آبرسانی ظاهرآباد را ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با وجود افزایش هزینه‌ها، اجرای این طرح با مدیریت منابع مالی و در سقف اعتباری اولیه انجام شد.

وی ادامه داد: قرارداد دوم نیز با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امضا شده است که در قالب آن طی ۳۰ ماه آینده، مشکلات آب آشامیدنی پایدار در ۵۰۰ روستای دارای تنش آبی استان مرتفع خواهد شد.

امامی در پایان تأکید کرد: با بهره‌برداری از این طرح، بخش قابل توجهی از تنش آبی منطقه برطرف شده است و تکمیل زیرساخت‌های آبرسانی روستا‌های شهرستان با اولویت تأمین آب پایدار ادامه خواهد یافت.

سرهنگ محمد روحانی، مسئول بسیج سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه امام رضا (ع)، این طرحرا بخشی از طرح جهاد آبرسانی در استان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: هدف اصلی این طرح‌ها تأمین آب پایدار، کاهش محرومیت و نوسازی شبکه‌های فرسوده است.

وی افزود: اجرای طرح مجتمع ظاهرآباد بردسکن شامل خط انتقال، شبکه توزیع، مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ است و مشارکت مستقیم مردم در تأمین مصالح، نظارت و کارگری، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش کیفیت طرح شده است.

روحانی با اشاره به جذب بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کمک مردمی گفت: هدف مرحله دوم طرح نیز که در آینده نزدیک اجرایی میشود، کاهش هدررفت آب و مدیریت اصولی منابع استان است تا شبکه‌های فرسوده به حداقل برسد و زیرساخت‌های آبرسانی پایدار شوند.