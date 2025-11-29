پخش زنده
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از ادامه برخورد قاطع با موارد پسماندسوزی در کمربندی خاتم الانبیاء شهر ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مختار خانی با تأکید بر اینکه پسماندسوزی یکی از مهمترین عوامل انتشار آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان است، افزود: گشتهای پایش محیط زیست به صورت مستمر در منطقه حضور دارند و با هرگونه تخلف مرتبط با سوزاندن پسماند، برخورد قانونی انجام میشود.
وی تصریح کرد: علاوه بر صدور اخطاریه و تشکیل پرونده برای متخلفان، همکاری با شهرداریها و دستگاههای قضایی برای ساماندهی وضعیت پسماند و جلوگیری از تکرار این اقدام غیرقانونی ادامه دارد.
خانی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی نیز بیان داشت: از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده پسماندسوزی، موضوع را سریعاً از طریق سامانههای ارتباطی محیط زیست گزارش کنند تا اقدامات فوری انجام شود.