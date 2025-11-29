پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه: مدارس استان کرمانشاه فردا یکشنبه ( ۹ آذر) تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس، تمام مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیشدبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر فردا (یکشنبه) ۹ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
علیرضا حیدری گفت: مادران باردار و نیز مادران شاغل دارای فرزند دانش آموز در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی، می توانند با موافقت مدیران مربوطه خود، به صورت دورکاری فعالیت نمایند.
وی افزود: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، فقط با ارزیابیهای علمی و گزارشهای رسمی اتخاذ میشود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس را روابط عمومی استانداری کرمانشاه اطلاعرسانی می کند.