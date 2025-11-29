به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: با توجه به برودت هوا و افزایش ۲۷ هزار مشترک جدید گاز و ۱۳۰ واحد صنعتی و مصرف کننده عمده، میزان مصرف گاز در استان افزایش یافته است.

علیرضا شیخی با بیان این که در جهت پایداری شبکه گازرسانی استان گاز مشترکان بد مصرف و پرمصرف قطع خواهد شد افزود: قطع گاز ویلاباغ‌ها و ویلا‌هایی که در خارج از شهر‌ها واقع شده است هم در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا هیات دولت نیز با صدور بخشنامه‌ای دمای رفاه اداره‌ها و سازمان‌ها را ۲۰ درجه سانتی گراد تعیین کرده که موجب کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در این بخش می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی هوشمند سازی و عایق کاری موتورخانه‌های منازل را از جمله فعالیت‌های این شرکت در راستای مصرف بهینه گاز عنوان و تصریح کرد: این موضوع نیز موجب کاهش ۲۵ درصدی درمصرف گاز مشترکان می‌شود.

علیرضا شیخی از مشترکان خواست با تنظیم دمای منزل بر روی ۲۰ درجه سانتیگراد این شرکت را در پایداری شبکه گازرسانی یاری دهند.