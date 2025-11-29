رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای راهکار‌های تخصصی، بین بخشی و قابل اجرا در موضوع و زیست اجتماعی سالم و عفیفانه، گفت: در گام نخست باید از هنجارشکنی در جامعه، پیشگیری کنیم و این اقدام باید با حکمت و درایت پیش برود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی «راهبرد‌ها و راهکار‌های آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی؛ برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم و عفیفانه» عصر امروز شنبه ۸ آذر به ریاست آقای پزشکیان و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.

آقای پزشکیان در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای راهکار‌های تخصصی، بین‌ بخشی و قابل اجرا در موضوع و زیست اجتماعی سالم و عفیفانه، اظهار داشت: در گام نخست باید از هنجارشکنی در جامعه، پیشگیری کنیم و این اقدام باید با حکمت و درایت پیش برود. کارشناسان و متولیان امر نیز لازم است با رویکرد‌های سیاسی، دینی و اجتماعی، اقدامات مؤثری را به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای دنبال کنند. در این حوزه لازم است از ظرفیت محلات، مساجد و علمای دینی بهره‌مند شویم.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه در موضوع ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور آسیب بزند، تصریح کرد: فعالیت‌ها باید بر پایه نگاه تخصصی انجام شود. بیان تبیینی و اقناعی، ابزار‌های مؤثری برای عرضه مفاهیم اثرگذار هستند. از سوی دیگر، اقدامات نباید به‌گونه‌ای باشد که در سطح جامعه، ایجاد عناد و لجاجت کند.

آقای پزشکیان، بدن‌نمایی و برهنگی را مغایر شأن زنان دانست و گفت: زنان جامعه ما شأنیت و شرافت والایی دارند.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه باید الگو‌های مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند، اظهار داشت: ورزشکاران، نشان‌آوران و چهره‌های فرهنگی، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و می‌توان از جایگاه آنان برای معرفی الگو‌های مناسب به جامعه و نسل جوان، بهره گرفت. حجاب برتر باید به‌عنوان نمادی از خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت افراد، مطرح و الگوسازی شود.

گفتنی است در بخش دیگر این نشست، اعضای حاضر به ارائه راهکار و نقطه نظرات خود در زمینه آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی پرداختند.