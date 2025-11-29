به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در گفتگوی ویژه خبری با حضور مجتبی امانی، سفیر ایران در لبنان، تازه‌ترین تحولات منطقه بررسی شد. محور اصلی این گفتگو، نقض‌های مکرر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، توان و راهبرد حزب‌الله در برابر تجاوزات، و پیامدهای سیاسی و اجتماعی این رویارویی بود. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سؤال: آقای دلاوری، از تحولات لبنان و آنچه در میدان و در مناطق مختلف لبنان در حال وقوع است بفرمایید؟

دلاوری: امروز میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان که حدود یکماه از انتصاب او در این جایگاه می‌گذرد، اولین موضع علنی و رسمی خودش را در مصاحبه با هارآتص چاپ رژیم صهیونی داشته است. گفته رژیم صهیونی در دفاع از خودش نیاز به اجازه و هماهنگی با اسرائیل ندارد و این حق اسرائیل است که در مقابل دشمنان خودش بتواند از خودش دفاع کند. این شخص ادعا کرده و گفته که ما تلاش می‌کنیم دولت لبنان بتواند به حاکمیت و اقتدار خودش در سراسر کشور برگردد. این در حالی است که به صورت تقریباً روزانه در بسیاری از مناطق لبنان، پهپاد‌های رژیم صهیونی نقض آتش بس می‌کنند. دیروز سه روستا در جنوب لبنان مورد هدف حملات جنگنده‌های رژیم صهیونی قرار گرفت. چند ساعت قبل تانک‌های رژیم صهیونی مناطقی را در روستا‌های مرزی جنوب لبنان هدف قرار دادند. دیروز شیخ نعیم قاسم با توجه به تحولات اخیر، به ویژه تروری که باعث شهادت شهید طباطبائی شد، موضع رسمی لبنان را برای چندین بار تکرار کرد که مقاومت راهی است تسلیم ناپذیر و در عین حال بر حق مقاومت در پاسخ به این ترور تأکید کرد. شاید بعد از مصاحبه آقای میشل عیسی که اصالتاً لبنانی است، یکی از مهمترین مسائلی که در این روز‌ها در لبنان مطرح است و با توجه به نزدیکی به سال نو میلادی، قرار است فردا پاپ، رهبر کاتولیگ‌های جهان، به بیروت سفر کند و علاوه بر برنامه‌های خاصی که برای ایشان تدارک دیده شده، دیدار‌هایی با مقام‌های لبنانی دارد. حدود ۱۰ روز پیش در داخل رسانه‌های بیروت مطرح شده بود که تیم هماهنگ کننده پاپ گفته که یک هفته قبل از سفر پاپ باید حمله یا تنشی در لبنان نباشد و در واقعیت این چیز دیگری صورت گرفت و طی دیروز و روز‌های گذشته مناطقی از لبنان غیر از نقض هوایی، مورد هدف پهپاد‌های رژیم صهیونی هم قرار گرفت. امروز یک روز قبل از آمدن آقای پاپ، حزب الله لبنان نامه‌ای خطاب به آقای پاپ داشت و ضمن استقبال از حضور او در لبنان و آرزوی سلامتی برای ایشان تأکید کرد که لبنان منطقه‌ای است که حلقه وصل و پیوند آسمانی میان مذاهب مختلف به ویژه اسلام و مسیحیت است و در عین حال آرزو کرد حضور آقای پاپ شاید بتواند بر کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت عدالت در منطقه صورت بگیرد. اما آنچه در منطقه شاهد هستیم، چه در غزه، کرانه باختری، چه در لبنان و حتی مناطقی در سوریه عملاً به صورت روزانه آماج حملات رژیم صهیونی قرار دارد. مناطق مختلفی از لبنان که امروز مورد هدف جنگنده‌های رژیم صهیونی قرار گرفت، هنوز آماری از تلفات یا شهداء و زخمی آنها منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد رژیم صهیونی با توجه به پیشینه و تجربه‌ای که از او سراغ داریم، عملاً حتی به مسائل انسانی نه تنها پایبند نبوده بلکه عکس آن را عمل کرده و هیچ بعید نیست همزمان با حضور پاپ هم دوباره نقض آتش بس در مناطق مختلفی از لبنان صورت بگیرد و باز هم شاهد ترور‌هایی باشیم.

سؤال: آقای امانی، همکاران مان آقای دلاوری مروری داشتند بر ادامه نقض آتش بس رژیم صهیونی در مناطق مختلف لبنان. بررسی داشته باشیم توان و قدرت عملیاتی و نظامی حزب الله و توان و قدرت عملیاتی رژیم صهیونی. این موازنه را به چه صورتی تحلیل می‌کنید؟

امانی: واقعیت این است که توان فقط در عملیات نیست. توان مجموعه‌ای از ابزار‌ها و قدرت و توانایی‌هایی است که یک مجموعه می‌تواند از آن بهره بگیرد. رژیم صهیونی دارای بهترین و بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین امکانات است و علاوه بر آن جرأت استفاده از آن را هم دارد و هیچگونه نگرانی از پیگیری‌های سازمان‌های بین المللی یا مجازات‌های بین المللی ندارد. از این طرف لبنان و کشور‌هایی که در برابر رژیم صهیونی مقاومت می کنند، دارای میزانی از قدرت نظامی، اما پشتوانه‌ای از این اراده و پایداری هستند. این مجموعه است که توانسته دو طرف را در حالت توازن وحشتی نگه دارد. این توازن وحشت برای رژیم صهیونی بسیار خردکننده است. آنچه در یکسال گذشته اتفاق افتاد، اینکه توافقی در سال گذشته در چنین روز‌هایی انجام شد که رژیم صهیونی و مقاومت، براساس آنچه در توافق بود، به یکدیگر حمله نکنند. رژیم صهیونی با توجه به همه امکاناتی که دارد و همچنین عدم پیگیری هیچگونه نیرویی که او را بازدارنده باشد، تحرکاتی را دارد. از طرفی در لبنان، مقاومت و بخصوص حزب الله دوره‌ای را صبر استراتژیک داشت تا به همه اطراف داخلی و خارجی بفهماند که رژیم صهیونی شایسته هیچگونه اعتمادی نیست و به هیچگونه توافقی پایبند نیست. البته باید گفت رژیم صهیونی هم رعایت یک نوع سقفی را دارد که در زیر آن سقف می‌خواهد عملیات خودش را انجام دهد چرا که از اینکه حزب الله هم بخواهد پاسخ دهد بسیار نگران است. بخصوص درباره شمال فلسطین اشغالی نگرانی هایش بیش از پیش است. در این دوره یکساله حزب الله همواره از آن پنج جهتی که قرار است توافق آتش بس را ناظر باشند و از نقض آن جلوگیری کنند و آمریکا و فرانسه دو کشور خارجی ناظر بر این آتش بس هستند. همچنین دولت و ارتش لبنان و نیرو‌های پاسدار و صلح که در منطقه جنوب لبنان حضور دارند، از اینها مطالبه می‌کند که به وظایف خودشان عمل کنند که متأسفانه در طول یکسال آنها در عمل به وظایف خودشان بسیار ناکارآمد بوده‌اند.

سؤال: با تحلیل و ارائه زوایای این موازنه و این رویارویی بین حزب الله و رژیم صهیونی، یک نکته مهم، تعیین خط مش و راهبرد‌هایی است که حزب الله همواره در نبرد و مقابله با رژیم صهیونی دارد. اما با توجه به آنچه که ما در صحنه میدان در لبنان شاهد هستیم، یعنی نقض‌های مکرر آتش بس و ادامه تجاوز‌ها و حملات، مخصوصاً در روز‌های گذشته شهادت برخی افراد برجسته حزب الله، می‌تواند این راهبرد مهم در مقابل رژیم صهیونی را به نفع رژیم صهیونی تغییر دهد؟

امانی: البته در سخنرانی دیروز آقای شیخ نعیم قاسم، ایشان اشاره‌ای داشتند. چون به شهادت رساندن شهید طباطبائی و چهار نفر از همراهان ایشان، آن سقفی بود که رژیم صهیونی در طول این یکسال رعایت می‌کرد. اینکه این کار از لحاظ جغرافیایی در ضاحیه انجام شده بود، یک عنصر سطح بالا و فرمانده حزب الله مورد هدف قرار گرفت. در منطقه مسکونی بود و این دلایل باعث شد آقای شیخ نعیم قاسم در روز گذشته بگوید پاسخ این حمله را خواهند داد. در سخنرانی خودشان اعلام کنند که این یک نوع تغییر نگاه استراتژیک است که حزب الله به وضعیت جدید و بعد از گذشت یکسال از این توافق اعلام کرد که درخور امنیت است و اطراف مختلف حتماً به او واکنش‌های مختلفی را خواهند داشت.

سؤال: به سخنرانی شیخ نعیم قاسم اشاره کردید، دبیر کل حزب الله لبنان، به بخشی از آن آقای دلاوری تأکید داشتند که ایشان اشاره کردند که مقاومت راهی تسلیم ناپذیر است. سالگرد نبرد حزب الله را باعنوان نبرد قهرمانان و موضوع تحمیل آتش بس به رژیم صهیونی پشت سر گذاشته‌ایم. اگر بخواهیم به یک نکته مهم بپردازیم، آن بررسی و ابعاد راهبرد حزب الله در مقابل رژیم صهیونی است. فکر می‌کنید در آینده با توجه به اظهارنظر مقام‌های ارشد حزب الله، چه راهبردی اتخاذ خواهد شد؟

امانی: این راهبرد راهبرد کلی است. در هر حال اگر بخواهیم از لحاظ اداره جنگ، عملکرد نتانیاهو را بررسی کنیم، نتانیاهو با شکست فاحش و سیاسی در اداره این جنگ رو‌به‌رو بوده است. نتانیاهو جنگ با غزه را تبدیل کرده با هشت جهت. یعنی این جنگی که شروع شد، حمله هفتم اکتبر و بعد از آن پاسخ وحشیانه و غیر متناسبی که حتی از لحاظ منطق نظامی به حمله حماس داد، باعث شد الان از کرانه غربی، از لبنان، یمن، ایران، قطر و سوریه و این مجموعه الان درگیر است و رژیم صهیونی و نتانیاهو جنگ با یک طرف را به جنگ با هشت طرف تبدیل کرده است. این رژیم چگونه می‌خواهد این معظلی را که به این وسعت گسترش پیدا کرده را چگونه مدیریت کند. این روندی که شروع کرده برخلاف آن چیزی که در ابتدا حتی حزب الله از لحاظ نامگذاری و استراتژی جنگی خودش، حملاتی که بعد از حملات اسرائیل به غزه انجام داد، آن را بعنوان حرب اسناب یعنی جنگ پشتیبانی که منظورش مشخص بود. محدودیت برای اجبار رژیم صهیونی که از جنایات خودش در غزه دست بردارد. نتانیاهو با عملکردی که داشت و حتی از عملکرد بایدن هم ناراضی بود که به اندازه کافی از او حمایت نمی‌کند و بعداً با آمدن ترامپ خوشحال شد و الان هم دوباره از ترامپ هم ناراضی است که چرا به اندازه‌ای که نتانیاهو خواستار آن است، دخالت نمی‌کند، این جنگ از لحاظ استراتژیک برای رژیم صهیونی به جنگی تبدیل شده که خودش را در محاصره و جنگ طولانی مدت و عدم امکان رژیم صهیونی برای زندگی در این منطقه مواجه کرده است. چگونه این چند میلیونی که به سرزمین‌های اشغالی آمده‌اند و به زور سرزمین‌های دیگران و خانه‌های دیگران را گرفته‌اند، می‌توانند با این هشت جهت، زندگی و همجواری داشته باشند؟ این موضوع اصلی است که این درگیری‌ها کلاً می‌تواند در برابر آن وضعیتی که صهیونیست داشته، یک موضوعات تلقی شود که واقعاً اهمیت آن موضوع به درگیری‌های کوتاه مدت و چند روزه یا هدف قرار دادن اهدافی که اسرائیل آنها را دنبال می‌کند، شاید در برابر آنها چیزی تلقی نشود. نابودی یک رژیم از طریق خود نتانیاهو دارد رقم می‌خورد.

سؤال: نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل، طرف‌های میانجی، در مقابل با نقض مکرر آتش بس رژیم صهیونی و تجاوز‌هایی که دارد صورت می‌دهد و حملاتی که انجام می‌دهد، سکوت اختیار کرده‌اند و هیچ اقدام عملی نمی‌کنند؟

امانی: در ابتدا هم عرض کردم، رژیم صهیونی از پیگیری معاف شده است. هیچ قدرت بین المللی و هیچ محور بین المللی و یک سازمان بین المللی او را بخاطر جرائم اش مجازات نمی‌کند. این موضوعی است که رژیم را از ابتدای تشکیل خودش تعداد زیادی تصمیم‌های بین المللی، قطعنامه‌های بین المللی راجع به رژیم داشته که آنها را اجرا نکرده است و الان هم با دست باز دارد جنایت می‌کند. نیرو‌های پاسدار صلح هم که وظیفه اصلی هستند و یکی از آن پنج جهتی است که عرض کردم باید اینها جلوگیری کنند. اینها قدرت چندانی در جلوگیری از این حملات ندارند. حتی وقتی هم که حمله می‌شود اولین کاری که نیرو‌های پاسدار صلح می‌کنند، چون حملات زمینی نیست، مجبورند خودشان را در جایی پنهان کنند که مورد تعرض قرار نگیرند. از قبل به آنها اطلاع داده می‌شود. جنگ هم، زمینی نیست که نیرو‌های پاسدار صلح بتوانند آنچنان فعالیت‌های جدی داشته باشند و رژیم و آمریکا هم اجازه نمی‌دهند که اینها سامانه های پدافندی یا هوشیارآمیز برای خودشان داشته باشند. به هر حال آنها هم وجه دیگری از غرض ورزی و یک جانبه نگری آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها هستند که آنها هم جزء ناظرین آتش بس هستند و کسی به این نیرو‌ها امیدی ندارد که عملاً آنها بتوانند کاری انجام دهند. گرچه همه کشور‌ها و از جمله جمهوری اسلامی ایران هم باید از آنها درخواست و پیگیری کنند. ولی سازمان‌های بین المللی چندان به این موضوع توجهی ندارند و همین جا است که وجود مقاومت مسلح را در داخل لبنان توجیه کرده است. همین موضوع بوده که در غزه باعث شده مردم، چون پناهی ندیده‌اند به سلاح روی آورده‌اند برای دفع تجاوز و اشغالگری و ظلم و ستمی که به آنها می‌شود.

سؤال: هر از گاهی از داخل لبنان صدا‌هایی شنیده می‌شود در موضوع طرح ملی خلع سلاح حزب الله. این موضوع در کنار آنچه بعنوان فشار‌های غیرمستقیم است، بعنوان فشار‌های کشور‌های غربی مطرح می‌شود. فکر می‌کنید غربی‌ها و آمریکایی‌ها را چقدر به آن نتیجه‌ای که در لبنان می‌خواهند و تلاش می‌کنند، برساند؟

امانی: واضح است، آقای دلاوری هم به صحبت‌های آقای میشل عیسی بعنوان سفیر جدید آمریکا در لبنان، اشاره کردند که دو نکته داشت. یکی اینکه اسرائیل برای دفع ضرر و دشمنان خودش از کسی اجازه نمی‌گیرد. منظورش عملیاتی بود که حزب الله روز یکشنبه و هدف قرار دادن شهید طباطبائی انجام داد و بعد گفته بود اگر حزب الله، خلع سلاح نشود، لبنان آینده‌ای نخواهد داشت. واقعیت این است که کشور‌های خارجی که در لبنان دست اندرکارند و فعالیت دارند و فشار می‌آورند آمریکا است که به صورت مشخص این موضوع را پیگیری می‌کند، ملاقات می‌کند و فشار می‌آورد که موضوع خلع سلاح بعنوان خواسته اسرائیلی محقق شود. در درون هم برخی افراد هستند که آنها هم مواضعی غیرهمسو یا مشابه با خواسته آمریکایی‌ها دارند. برخی کشور‌های دیگری هم که ابزار‌هایی در لبنان دارند، آنها هم فشار می‌آورند که خلع سلاح اجرا شود. اینها چیز‌هایی نیست که ادعا باشد. کاملاً روزنامه‌ها و مطالب و تحلیل‌ها این است و اظهارات سفیر آمریکا هم همین است. اما در برابر اینها گفت‌ و‌ گو‌هایی داخل لبنان در حال انجام است که هیئت وزیران لبنان هم دو جلسه برای این کار تشکیل داده که البته هر دو جلسه با عدم حضور وزرای شیعه از لحاظ میثاق ملی یا میثاق طائف خوانده می‌شود، برخورداری حمایت شیعه را که پنج وزیر در هیئت وزیران لبنان دارد، فاقد آن است. این درگیری‌ها وجود دارد. واقعیت‌هایی هم در صحنه لبنان است. در تماس ها، طرف افراد منسوب یا رهبران مقاومت بیان می‌شود. موضوع یک گفتگوی داخلی می‌خواهد که آقای شیخ نعیم قاسم هم به آن اذعان کردند که چیزی را باید در لبنان بعلت ضعف‌های ساختاری دفاعی که در لبنان وجود دارد، باید پیگیری شود، تحت عنوان استراتژی دفاع ملی یا استراتژی که دفاعی کشور را از این طریق بتوانند معین کنند که سالیان سال است لبنان از این نظر دچار نقص و بحران است. رژیم صهیونی بار‌ها حمله کرده، مقاومت را برخلاف آن چیزی که تبلیغ می‌کنند از قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشته است. در سال ۱۹۸۲ رژیم صهیونی تا لبنان آمده است. در آنجا حاکم اسرائیلی منصوب کرده بوده و انواع و اقسام جنایت‌ها در اردوگاه‌های فلسطینی و بخصوص اردوگاه های صبرا و شکیلا که مشهورند اینها را اعمال کرده است. مجموعه‌ای مسائل باعث می‌شود که مقاومت در برابر اشغالگر، به یک موضوع تبدیل شود که مسئولان لبنانی هم تأکید کردند از طریق گفتگوی ملی انجام شود.

سؤال: با وجود تلاش‌های بسیار زیاد از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی در مقاطع مختلفت به بازگرداندن شهرک‌نشینان به مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی، می‌بینیم به طور کامل این اتفاق نیفتاده است. علت عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در این موضوع چیست؟

امانی: رژیم صهیونیستی، از لحاظ اجتماعی ترسو است. به علت بافت اجتماعی، افرادی که در خارج از فلسطین اشغالی آمدند در آن‌جا خانه و امکانات گرفتند و برای رفاه زندگی می‌کنند. هیچ‌گونه پیوند مستقیمی با آن رژیم ندارند. آن‌چه که برای آنها پیوند‌های مذهبی و ملی برای آنها می‌خواهند درست کنند که این‌جا مهد ظهور پیامبران و مهد نزول مسیح و بعثت مسیح (ع) است. می‌خواهند اینها را به آن منطقه بکشانند. ماهیت اجتماعی این رژیم کاملاً ترسو است. یعنی به طور مشخص در این هشت جهتی که اسرائیل با آنها درگیر شده از دورترین آنها که ایران است و در نزدیکترین آنها که کرانه و غزه است، مردم این سرزمین‌ها به زمین خود وابسته و دارای فرهنگ و اعتقادات خود هستند. برای آن حاضرند، بالاترین فداکاری‌ها را بکنند. خاطره‌ای در این میان عرض کنم. مربوط به خود شما هم هست. به نظرم روز دوم جنگ بود، در تهران به صدا و سیما آمدم. قبل از ورود به محل مصاحبه؛ همان اتاقی بود که موشک زدند و شما زیر آن سقف فرو ریخته ایستادید و حرف زدید و اسطوره‌ شد به عنوان ملت ایران. قبل از ورودم، یکی از همکاران شما به علت این که من درلبنان هستم، دو روز از جنگ می‌گذشت، از من سؤال کرد که به نظر شما به صدا و سیما حمله می‌کند؟ شوخی با او کردم و گفتم که ببین اول میهمان را می‌زنند. منظورم خودم بودم، بعداً دور از جان شما، مجری را می‌زنند. بعد می‌آیند سراغ شما. این شوخی را با او کردم. حتی آن کارمند شما می‌دانست که ممکن است صدا و سیما مورد هدف قرار بگیرد. خود شما به ضرس قاطع احتمال می‌دادید که بزند و بعد هم چندین ثانیه قبل از آن هم صدای انفجار‌ها آمد. خود شما نماد ملتی هستید که مثل این هشت کشور که مردمی هستند پایبند به زمین، اعتقاد و رفتار خاص خود را برای دفاع دارند. این مردم هستند. شما سقف در حال فرو ریختن بود و باز هم بودید. آن همکار شما که این حفاظت را برای زنده ماندن این ارسال و باز بودن شبکه‌ها انجام داد، خیلی فرق می‌کند با مجموعه‌ای که آمدند در شمال فلسطین اشغالی در شهرک‌ها ساکن هستند و اینها با صدای انفجار و حتی با اطمینان از صد‌ها سامانه ضد موشکی، نمی‌توانند دوام بیاورند. تاب‌آوری اجتماعی آن‌جا یک‌هزارم تاب‌آوری در این کشور‌ها نیست. ما در کشور خودمان این را امتحان کردیم. با چشم خودمان در طول این سالیان نزدیک به ۵۰ سال کامل دیدیم. آن‌چه در اسرائیل است و نتانیاهو این را می‌داند. با یک پرتاب موشک به شمال فلسطین اشغالی قاعدتاً تمام بافته‌هایی که نتانیاهو تلاش می‌کند بگوید که ما آن‌جا امنیت داریم و برای شما امنیت فراهم می‌کنیم و در لبنان این عملیات را انجام می‌دهیم تا مردم سرزمین‌های اشغالی، صهیونیست‌ها امنیت پیدا کنند، این کافی است با یک موشک از هم بپاشد و این نگرانی بزرگی است که اسرائیلی‌ها و نتانیاهو دارد. آمریکایی‌ها هم این نگرانی را دارند. ولی در هر حال آن چه ما در این جنگ خودمان در جنگ‌های دیگری که رژیم داشته نشان دادیم، این است که ما اهل فرار، عقب‌نشینی و اهل این که جایی را بسپاریم و برویم، این سرزمین ماست، مردم لبنان و مردم غزه همین‌گونه فکر می‌کنند. مردم کرانه، مردم سوریه، همین دیروز آن عملیاتی که اسرائیل انجام داد با مقاومت مردمی مواجه شد. سوریه‌ای که الان عملاً از لحاظ حکومتی کاری انجام نمی‌خواهد بدهد و این شرایط را قبول کرده و این شرایطی که وجود دارد؛ مردم یمن؛ مردمی که آن‌جا هستند، نشان می‌دهد که این روش اسرائیلی‌ها قطعاً به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

سؤال: آیا این جریان‌ها، حملات و تجاوزات، جریان مقاومت و راهبرد کلی مقاومت را ضعیف‌تر می‌کند یا آن‌چه تا امروز شاهد آن بودیم؛ منسجم‌تر؟

امانی: مقاومت حالات مختلف خود را دارد. نباید به مدت کوتاهی که یک بخش مقاومت را کنار می‌گذارد یا عمل نمی‌کند، به عنوان نقطه ضعف نگاه کرد. مقاومت از سال‌های قبل در منطقه، یک مقاومت منسجم است یک مقاومتی است که نگاه آن به تکلیفی است که باید انجام دهد و این که چه کار کنند؟ اینها مجموعه‌ای هستند که قطعاً به صورت سازمانی ممکن است سازمان مشخصی بین اینها نباشد و این نقطه ضعف آن هم محسوب نمی‌شود. اینها هر کدام به تکلیف خود عمل می‌کنند. مثل اهل یک کوچه‌ای که دشمنی، دزدی به آنها حمله می‌کند. آنها نیاز نیست که با هم هماهنگ کنند که چه کار کنند. اگر هر کسی به وظیفه خود عمل کند، این کار انجام می‌شود. ۳۰ سال پیش فقط در غزه و کرانه بود. در لبنان، یمن و عراق پیوست، سوریه پیوست یا از قبل بود. این افت و خیز‌هایی که بعضاً در این محور دیده می‌شود، به معنای ضعف نیست. به معنای کر و فری است که در هر جبهه درگیری به وجود می‌آید و این وضعیت که الان به عنوان نقطه بزرگ شکست راهبردی اسرائیل تلقی می‌شود که با اعمال و جنایت‌هایی که انجام داد و هیچ سقفی هم برای جنایت‌های خود در طول دو سال نگذاشته از عملیات پیجرها، شهادت سیدحسن، به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای ما که در ساعات اول جنگ، هیچ توجیه نظامی ندارد. علی رغم همه این جنایت‌ها، الان خودش را محصور می‌بیند و این محاصره هم برای او هزینه‌های بسیار بسیار زیادی خواهد داشت.

سؤال: تحولات لبنان را جمع‌بندی بفرمایید؟

امانی: مجموعه فراز و نشیب‌هایی در این دو سال داشتیم. یک سال پیش در چنین روز‌هایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها ادعا‌های زیادی درباره تضعیف مقاومت داشتند. در این فاصله عملیات زیادی علیه یمن داشتند. جنگ ۱۲ روزه ما را هم انجام دادند و حمله‌ای هم به دوحه و ادامه جنایت‌هایی که در قبل از آن در لبنان، غزه، کرانه و سوریه انجام می‌دادند. عملیاتی که علیه سوریه انجام دادند در طول یک سال و اشغال نقاطی در آن‌جا، آنها هم کار‌های کمی نبود، اما اینها هیچ‌کدام به سرانجامی که رژیم صهیونیستی همواره دنبال می‌کرد و در همه جنگ‌های خود سعی و تلاش کرده که جز در این سه حالت وارد جنگ نشود؛ اطلاعات کافی داشته باشد، جنگ برق‌آسا و صاعقه‌وار و تعیین کننده‌ای را انجام داده و بتواند دستاورد‌های خود را علیه سوریه، مصر و اردن در سال ۱۹۶۷ با همین هدف بود. نقاطی که در سال ۶۷ از اردن گرفته، در اختیار خود دارد. از سوریه؛ بلندی‌های جولان را در اختیار دارد و مصر را هم با توافق مشروط ترک کرده است. الان این وضعیت و جنگ‌هایی که اسرائیل انجام داد، تقریباً می‌توانیم بگوییم، به آن هدف سه گانه‌ای که می‌خواست نرسیده. در هیچ کدام از صحنه‌هایی که در طول دو سال اخیر جنگ را علیه آنها باز کرده، نتوانسته آن سه هدف خود را محقق کند.

سؤال: برخی تحلیلگران معتقدند ادامه تجاوزات سوریه و تشدید حملات آن در مناطق مختلف این کشور؛ تکمیل محاصره جنوب لبنان از طریق خاک سوریه است. برای این که بتواند حزب‌الله را به طور جدی‌تر تحت فشار قرار دهد. ارزیابی شما راجع به این موضوع چیست و مقاومت برای خنثی کردن چنین نقشه‌ای چه تعبیری دارد؟

امانی: رژیم صهیونیستی از شرایط بعد از سقوط آقای بشار اسد، سوءاستفاده کرد. مثل همیشه حملاتی کرد. حکومت جدید سوریه هم به دلایل مختلف؛ از جمله توانایی‌ها که در اختیارش نبود و تمامی جنگ‌افزارهایش مورد هجوم قرار گرفته بود. دوره‌ای از سکوت را در حال طی کردن است، اما عملیات بیت جن که دیروز انجام شد، نشان داد آن‌چنان که اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند که سوریه هم مکانی است که بتوانند آن‌جا را عبرت دیگران کنند و تنها نقطه‌ای که بر آن تمرکز کردند می‌توانند به عنوان موفقیت جلوه دهند. این‌جا چنین شرایطی را ندارد و قاعدتاً این روند هم ادامه خواهد داشت.

سؤال: گزارش‌هایی منتشر شد از گفت‌ و‌ گو‌های محرمانه و ارتباط‌هایی که شکل گرفته بین دولت انتقالی سوریه و رژیم صهیونیستی. محتوای آن و آن چه مطرح شده؛ موضوع عادی‌سازی و در نهایت به رسمیت شناختن اشغالی‌ بلندی‌های جولان است، تحلیل شما از این روند چیست؟

امانی: قرارداد ۱۹۷۴ بین سوریه و رژیم صهیونیستی به عنوان قرارداد عدم حمله یا هجوم وجود داشت. رژیم صهیونیستی بعد از سقوط آقای بشار اسد از آن خارج شد. بر اساس آن آمد نقاط جدیدی را اشغال کرد و شرایط امروز، شرایطی است که رژیم صهیونیستی احساس می‌کند در این جبهه می‌تواند موفقیت‌هایی کسب کند. آن‌چه راجع به بحث‌های مربوط به شناسایی، روابط و ... گفته می‌شود، گرچه ملاقات‌هایی طبق آن‌چه در اخبار مشاهده شد، وجود دارد. ولی امروز که ما سخنان مقامات حکومت سوریه را دنبال می‌کردیم، به نظر می‌رسد نگاه جدید از داخل سوریه در برابر تجاوزات بی‌قید و شرطی که الان اسرائیل علیه سوریه انجام می‌دهد، به وجود آمده است.

سؤال: حملاتی از سوی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف سوریه اتفاق افتاد. در روستایی در سوریه که حدود ۱۳ غیرنظامی؛ زنان، کودکان و بی‌گناهان به شهادت رسیدند. چیزی که شاهد هستیم، پالس‌هایی است که دولت انتقالی سوریه برای رژیم صهیونیستی می فرستد برای ارتباط بیشتر و می‌بینیم که در صحنه میدان، این پالس‌ها کمکی به جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه نمی‌کند؟

امانی: بخشی از صدای شما را نداشتم ولی تصورم این است که تحول مربوط به هجومی که اسرائیل داشت و پاسخی که از درون سوریه دریافت کرد. می‌تواند تحول راهبردی در مسأله روندی که رژیم صهیونیستی علیه سوریه انجام داده، تحول جدی ایجاد می‌کند.

سؤال: راجع به این صحبت کردم که پالس‌هایی که دولت انتقالی می‌توانست در مقاطع زمانی مختلف در موضوعی به دنبال تفاهم‌نامه امنیتی با رژیم صهیونیستی است و هر آن‌چه تلاش می‌کند، مانعی برای تجاوز و جلوگیری از کشتار، به شهادت رساندن مردم سوریه نمی‌شود؟

امانی: بله. این که روال همیشگی رژیم صهیونیستی است که این روش را دارد. حتی در درون لبنان هم این نگرش الان وجود دارد که علی رغم این که برخی مقامات لبنانی به گفت‌ و‌ گو‌های غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی که خواسته خود آمریکایی‌ها بوده. اظهارات تقریباً نرمی داشتند و آن را مشروط به توقف حملات کردند. رژیم صهیونیستی دارای روحیه تهاجمی و وحشیانه‌ای است که به این صحبت‌ها توجهی ندارد. آن گسترش سرزمینی و قتل و از بین بردن مخالفین خودش در رأس اموری است که آن را دنبال می‌کند و هر گاه فرصت پیدا کند، بدون توجه به اظهارات مسالمت‌جویانه طرف مقابل، نسبت به آنها بی‌تفاوت است.