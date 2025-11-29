به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور پیمان آرامون مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، امیر سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی فرمانده قرارگاه شمال غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران شهری ارومیه برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مرتبط با کاربری اراضی، به‌ویژه ساماندهی و تعیین‌تکلیف بخشی از زمین‌های متعلق به ارتش در شهر ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته و مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهری به ارائه گزارش‌های کارشناسی درباره وضعیت این زمین‌ها پرداختند.

تعیین تکلیف بخشی از زمین‌های واقع در شهر ارومیه، تسهیل اجرای پروژه‌های مدیریت شهری و ایجاد فضا‌های خدماتی و عمومی از جمله محور‌های اصلی تصمیم‌گیری در این جلسه بود.