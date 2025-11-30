امروز گاز برخی مناطق شهرستان کهگیلویه به دلیل تعمیرات شبکه قطع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: به اطلاع مشترکین گاز در شهرستان کهگیلویه میرساند جهت تعمیرات شبکه گازرسانی، گاز شهر سوق یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۲ به مدت ۶ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد. لذا خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط ماموران این شرکت از دستکاری سیستمهای خود خودداری کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.