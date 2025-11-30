پخش زنده
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست رئیس مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دستور کار امروز نمایندگان به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲.۱۲.۲۲
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده