به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری خراسان شمالی در قالب ۷۱غرفه، فرصت آشنایی با دستاورد‌های پژوهشی و فناوری را برای علاقه‌مندان در همه سنین فراهم می‌کند.

سرپرست پارک علم و فناوری خراسان‌شمالی گفت: غرفه‌های بخش پژوهش نیز به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اختصاص یافته که علاوه بر ارائه دستاورد‌های پژوهشی، خدمات تخصصی خود را به فعالان حوزه فناوری ارائه می‌کنند.

سرپرست پارک علم و فناوری خراسان‌شمالی همچنین از برگزاری ۴۸ کارگاه آموزشی تخصصی در طبقه دوم مجتمع طلای سفید بجنورد خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها با همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و افراد حقیقی فعال در حوزه‌های روز پژوهش و فناوری، فرصتی برای یادگیری و به‌روزرسانی دانش فراهم می‌کند.

این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش، از ۸ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در طبقه چهارم مجتمع تجاری طلای سفید بجنورد دایر است.