به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسعود گرگیج در بازدید میدانی از روند برداشت بادمجان در مناطقی از شهرستان بندرعباس افزود: کاهش قیمت بادمجان به علت برداشت زودتر از زمان معمول با تغییر شرایط آب و هوایی استان و همزمانی آن با عرضه محصول سایر استان‌ها است.

وی گفت: امیدواریم با پایان برداشت بادمجان در سایر استان‌ها کاهش قیمت این محصول از نیمه آذر در استان به تعادل مطلوب برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: سطح زیر کشت بادمجان در استان هشت هزار و ۷۰۰ هکتار، با تولید سالانه ۳۸ هزار تن است.

هرمزگان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی قطب تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل در کشور است.