به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه ۲۵ آبان با ۱۵۴، دانشگاه صنعتی با ۱۶۵، فرشادی با ۱۵۶، فیض با ۱۵۷، پارک زمزم با ۱۵۴، سپاهان‌شهر با ۱۶۹، کاوه با ۱۶۷، زینبیه با ۱۵۴ و رهنان با ۱۷۰ و کردآباد با ۱۸۶، ولدان با ۱۵۶ و هزارجریب با ۱۵۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه است.

همچنین هوا در خیابان پروین با ۱۳۲و میرزاطاهر با ۱۳۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در شهر‌های استان هم قهجاورستان با ۱۹۴ و خمینی‌شهر با ۱۷۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه و نجف‌آباد با ۱۲۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز شاخص هوا در بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۸، مبارکه با ۸۸، زرین‌شهر با ۸۲ و کاشان با ۹۲ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.