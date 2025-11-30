اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهر مجن و روستاهای قلعه نوخرقان و میغان شاهرود آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: هر فرد ساکن این شهر و این دو روستا برای دریافت خدمات درمانی ابتدا به پزشک مستقر در مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه می کند و در صورت نیاز پزشک با گرفتن نوبت به کلینیک تخصصی ارجاع می دهد.

علی اکبر رودباری گفت: پرداخت ۹۰ درصد هزینه های آزمایشگاه و ۹۵ درصد هزینه های بستری از سوی دولت از مزایای اجرای این طرح به شمار می رود.