نمایشگاه سیار موزه عروسکهای ملل و فرهنگ ایران از فردا؛ دهم آذرماه در موزه مردمشناسی خلیجفارس بندرعباس گشایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ عروسک ایرانی و ملل مختلف همراه با پخش فیلم و انیمیشنهای مرتبط با فرهنگ ملتها به نمایش گذاشته میشود.
سپهر زارعی افزود: موضوعاتی همچون آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایران و جهان، ترویج افسانهها و قصههای ملل، پرورش خلاقیت، تقویت مهارتهای حل مسئله، تفکر انتقادی و گسترش تخیل کودک در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند تا ۱۵ آذر از ساعت ۹ تا ۱۷ از این نمایشگاه بازدید کنند.
