به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از تکمیل ۶ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در قالب واحد‌های حمایتی و شهری خبر داد و گفت: با تخصیص یک همت اعتبار برای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن و اختصاص هزار قطعه زمین، روند اجرایی این طرح ملی در استان با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

میرمحمد مودی افزود:ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکونی سازمانی ویژه پرسنل نیرو‌های نظامی و انتظامی نیز در استان آغاز شده است.

وی همچنین از تصویب ایجاد اولین شهرک مسکونی استان در اراضی موسوم به محمدشهر خبر داد و افزود: این شهرک با هدف تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه تصویب شده و به عنوان یک پروژه محوری، گام مهمی در توسعه شهری محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درباره اقدامات برنامه‌ریزی شهری نیز گفت: پس از ۱۸ سال، طرح جامع شهر بیرجند تصویب شد که این اقدام حقوقی، مشکلات طیف گسترده‌ای از شهروندان را در حوزه شهرسازی و املاک حل می‌کند و زمینه‌ساز توسعه منسجم شهری خواهد بود.

مودی افزود: اداره‌ کل راه و شهرسازی استان با تمرکز بر اجرای پروژه‌های مسکن ملی، تامین مسکن سازمانی و توسعه شهری، تلاش دارد زمینه تحقق عدالت در زمینه تامین مسکن، کنترل بازار اجاره و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیتی و توسعه‌ای استان را فراهم کند.

براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت در چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی را در سراسر کشور احداث می‌کند که سهمیه خراسان جنوبی ۲۰ هزار و ۶۷۵ واحد مسکن شهری و ۱۸ هزار واحد مسکن روستایی است.

متوسط پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان جنوبی با اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی، خودمالکی، بازآفرینی شهری و روستایی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.