به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی گفت: تا روز سه شنبه همچنان پایداری جو و سکون نسبی جو را خواهیم داشت و به تبع آن مناطق صنعتی و پرتردد مستعد انباشت آلاینده هستند.

میر حسینی افزود: از امروز تا سه شنبه به ویژه برای فردا و پس فردا روند افزایش نسبتا محسوس دما در استان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بارش‌ها از سه شنبه تا پایان هفته جاری در برخی نقاط بویژه ارتفاعات دور از انتظار نیست.

میرحسینی با بیان اینکه دمای کمینه صبح امروز ۳ درجه بالای صفر بوده است گفت: روز گذشته کمترین دما برای سبز دشت با منفی ۷، چاه افضل و بهادران با منفی ۶ و بیشترین دما برای بافق با ۲۳ درجه ثبت شده است.