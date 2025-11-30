احتمال بارشهای پراکنده در استان یزد
از روز سه شنبه برای استان یزد افزایش سرعت باد و در ارتفاعات بارش پراکنده پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
کارشناس هواشناسی گفت: تا روز سه شنبه همچنان پایداری جو و سکون نسبی جو را خواهیم داشت و به تبع آن مناطق صنعتی و پرتردد مستعد انباشت آلاینده هستند.
میر حسینی افزود: از امروز تا سه شنبه به ویژه برای فردا و پس فردا روند افزایش نسبتا محسوس دما در استان خواهیم داشت.
وی ادامه داد: بارشها از سه شنبه تا پایان هفته جاری در برخی نقاط بویژه ارتفاعات دور از انتظار نیست.
میرحسینی با بیان اینکه دمای کمینه صبح امروز ۳ درجه بالای صفر بوده است گفت: روز گذشته کمترین دما برای سبز دشت با منفی ۷، چاه افضل و بهادران با منفی ۶ و بیشترین دما برای بافق با ۲۳ درجه ثبت شده است.