به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، فریدالدین حجت‌الاسلامی افزود: همچنین در حوزه خدمات خانواده‌محور سه هزار و ۳۲۷ مورد حق پرستاری خانواده‌محور پرداخت شده است.

او تاکید کرد: در راستای حمایت‌های معیشتی از جامعه هدف، ۲۲ هزار و ۹۵۲ مورد مستمری و چهار هزار و ۹۴۰ مورد کمک هزینه معیشت به معلولان در سال جاری استان پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان از پرداخت مستمری و کمک هزینه معیشت به ۲۹ هزار و ۸۹۲ نفر از معلولان زیرپوشش بهزیستی استان در هشت ماهه سالجاری خبر داد.

حجت الاسلامی تصریح کرد: این حمایت‌های مالی در کنار ارائه خدمات توانبخشی، درمانی و آموزشی، گام مهمی برای بهبود کیفیت زندگی و استقلال معلولان و خانواده‌های آنان است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده ۳۲ هزار توانیاب از خدمات حمایتی و درمانی سازمان بهزیستی بهره می‌برند.