به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ظهر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت تراز آبی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرح‌های انتقال آب، مدیریت منابع آبی و پروژه‌های ستاد احیا مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه صرفه‌جویی مصرف آب در بخش کشاورزی و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا ارائه شد.