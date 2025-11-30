پخش زنده
امروز: -
آخرین وضعیت تراز آبی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرحهای انتقال آب، مدیریت منابع آبی و پروژههای ستاد احیا مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ظهر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت تراز آبی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرحهای انتقال آب، مدیریت منابع آبی و پروژههای ستاد احیا مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه صرفهجویی مصرف آب در بخش کشاورزی و تکمیل پروژههای در دست اجرا ارائه شد.