هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی پرگل بارسلونا و رسیدن این تیم به صدر جدول ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
رئال مایورکا ۲ - ۲ اوساسونا
بارسلونا ۳ - ۱ دپورتیوو آلاوس (گلهای بارسا: لمین یامال در دقیقه ۸، دانیل اولمو ۲۶ و ۳ + ۹۰)
لوانته ۰ - ۲ آتلتیک بیلبائو
آتلتیکومادرید ۲ - ۰ رئال اویدو (گلها: آلکساندر سورلوت در دقایق ۱۶ و ۲۶)
* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:
رئال سوسیداد - ویارئال
سویا - رئال بتیس
سلتاویگو - اسپانیول
جیرونا - رئال مادرید
رایو وایکانو - والنسیا
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۴ امتیاز بار دیگر صدرنشین شد و تیمهای رئال مادرید با ۳۲، آتلتیکومادرید با ۳۱ و ویارئال با ۲۹ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.