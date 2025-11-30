هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی پرگل بارسلونا و رسیدن این تیم به صدر جدول ادامه یافت.

درخشش یامال و بازگشت بارسا به صدر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رئال مایورکا ۲ - ۲ اوساسونا

بارسلونا ۳ - ۱ دپورتیوو آلاوس (گل‌های بارسا: لمین یامال در دقیقه ۸، دانیل اولمو ۲۶ و ۳ + ۹۰)

لوانته ۰ - ۲ آتلتیک بیلبائو

آتلتیکومادرید ۲ - ۰ رئال اویدو (گل‌ها: آلکساندر سورلوت در دقایق ۱۶ و ۲۶)

* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:

رئال سوسیداد - ویارئال

سویا - رئال بتیس

سلتاویگو - اسپانیول

جیرونا - رئال مادرید

رایو وایکانو - والنسیا

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۴ امتیاز بار دیگر صدرنشین شد و تیم‌های رئال مادرید با ۳۲، آتلتیکومادرید با ۳۱ و ویارئال با ۲۹ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.