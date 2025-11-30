رقابت رالی اتومبیل رانی عربستان - چهاردهمین و آخرین مرحله از پنجاه و دومین فصل رقابت‌های قهرمانی جهان WRC در اطراف شهر جده به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی کلی و پایانی این رقابت که به مسافت کلی ۳۱۹.۴۴ کیلومتر در مسیر شنی برگزار شد پس از ۱۷ مرحله ویژه، به این شرح اعلام شد:

۱- تیری نوویل از بلژیک - اتومبیل هیوندای آی ۲۰، ۳:۲۱:۱۷:۰۳ ساعت

۲- آدریان فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۵۴:۰۷ ثانیه اختلاف

۳- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱:۰۳:۰۳ دقیقه اختلاف

...

۶- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۳:۴۳:۰۹ دقیقه اختلاف

۷- کاله رووانپرا از فنلاند - تویوتا یاریس ۵:۳۱:۰۵ دقیقه اختلاف

...

۱۱- اوت تاناک از استونی - تویوتا یاریس ۱۱:۰۴:۰۰ دقیقه اختلاف

* رده بندی کلی و پایانی رالی قهرمانی جهان (۱۴ مرحله فصل):

الف: رانندگان:

۱- سباستین اوژیه از فرانسه ۲۹۳ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۵)

۲- الفین اوانز از انگلیس ۲۸۹،

۳- کاله رووانپرا از فنلاند ۲۵۶،

۴- اوت تاناک از استونی ۲۱۶،

۵- تیری نوویل از بلژیک ۱۹۴

ب: تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۷۳۵ امتیاز

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۵۱۱،

۳-‌ام اسپرت فورد ۲۰۵



- در فصل قبل تیری نوویل راننده بلژیکی قهرمان جهان شد.

- در این دوره ۱۰ راننده در قالب ۴ تیم در دسته اول حضور یافتند.

- در فصل قبل در سال ۲۰۲۴ در انفرادی تیری نوویل از بلژیک، الفین اوانز از انگلیس و اوت تاناک از استونی اول تا سوم شدند. در تیمی نیز تیم اتومبیل‌های تویوتا یاریس ژاپن، هیوندای آی ۲۰ کره جنوبی و فورد پوما انگلیس در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

- در تاریخ رالی قهرمانی جهان که از سال ۱۹۷۷ سابقه برگزاری دارد، در بخش انفرادی سباستین لوب و سباستین اوژیه دو راننده فرانسوی با ۹ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند. یو‌ها کانکونن و تومی ماکینن دو راننده فنلاندی با ۴ قهرمانی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی و در رده سوم مشترک قرار گرفتند.

- در بخش تیمی تیم لانچیا ایتالیا با ۱۰ قهرمانی در دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ میلادی در صدر است و تویوتای ژاپن با ۹ و سیتروئن فرانسه با ۸ قهرمانی در رده‌های دوم و سوم جای دارند. پژو فرانسه با ۵ قهرمانی در رده چهارم قرار دارند. تیم‌های فولکس واگن آلمان، فورد آمریکا / انگلیس با ۴ قهرمانی در رده پنجم مشترک جای دارند.