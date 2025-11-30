پخش زنده
تفاهمنامه همکاری دانشگاه کاشان و یک شرکت صنعتی منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در این آیین استفاده از فناوری در صنعت را لازم و ضروری دانست و گفت: یکی از محورهای توسعه استان اصفهان هوش مصنوعی است و انعقاد این تفاهمنامه بین صنعت و دانشگاه یکی از ضروریات صنعت منطقه کاشان محسوب میشود.
مجتبی راعی با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین در حوزه صنعت با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاه ضروری است، افزود: برای پیشرفت و توسعه راهی به جز استفاده از فناوریهای نوین نیست و این انعقاد قرارداد به افزایش بهرهوری منجر میشود.
بهزاد سلطانی رئیس دانشگاه کاشان نیز گفت: این تفاهم نامه در حوزه خدمات، فرآیند، موقعیت، مدل کسب و کار منعقد شده است.