رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمادگی کامل واحدهای عملیاتی اورژانس استان برای تسریع ارائه خدمات به شهروندان در شرایط تشدید آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به افزایش آلودگی هوا و احتمال بروز مشکلات تنفسی برای گروههای حساس، افزود: تمام واحدهای عملیاتی اورژانس در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز علائم حاد تنفسی یا مشکلات مرتبط با آلودگی هوا، اقدامات درمانی لازم برای بیماران در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: برای کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوای، شهروندان باید نکات مهم را رعایت نمایند؛ شهروندان لازم است در این شرایط از فعالیت در فضای باز اجتناب کنند و از ورزش کردن در فضای باز به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری نمایند.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: چنانچه الزامی برای فعالیت در هوای آزاد باشد، شهروندان ضمن استفاده از ماسک مناسب، باید زمان فعالیت را به حداقل کاهش دهند و اگر ناچار به خروج از منزل هستند، باید از ماسک مناسب استفاده کنند؛ ماسکهای N۹۵ یا FFP۲ در این شرایط بسیار موثر بوده و چندبار مصرف هستند.
دکتر احمدی بلوطکی تاکید کرد: با توجه به عوارض آلودگی هوا بر سلامت عمومی، پیادهروی در پارکها نیز توصیه نمیشود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تعطیلی مدارس برای حفظ سلامت دانشآموزان تصمیمگیری میشود بنابراین، توصیه میشود دانشآموزان عزیز از بازی و گردش در هوای آلوده (در شرایطی که مدرسه به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام میشود) خودداری کنند. افراد در روزهای آلوده باید در منزل یا محیطهای بسته بمانند و درها و پنجرهها را بسته نگاه دارند و درصورت امکان، در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانند؛ هنگام استفاده از دستگاه تهویه مطبوع نیز کلید چرخش داخلی را فشار دهند.
وی افزود: افراد هنگام رانندگی در شرایط آلودگی هوا، باید شیشههای خودرو را بالا نگاه دارند. همچنین بیماران با سابقه بیماریهای تنفسی مانند آسم، حتما باید داروهای مصرفی از جمله اسپری و داروهای خوراکی خود را به همراه داشته باشند و به طور مرتب استفاده نمایند. چنانچه بیماران مبتلا به آسم و یا دیگر افراد، نشانههایی مانند کوتاهی تنفس، سرفههای مکرر و خس خس کردن و درد قفسه سینه را در خود مشاهده کردند، توصیه میشود برنامه درمانی خود را با دقت پیگیری کنند و اگر علائم برطرف نشد، حتما با پزشک خود مشورت نمایند.