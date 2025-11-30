به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بجنورد در ویدئویی که در صفحه مجازی خود منتشر کرده با اعلام اینکه برای سفر هیئت‌های تجاری خراسان شمالی به چین، مجارستان، تاجیکستان و افغانستان هماهنگی با اتاق ایران انجام شده است، گفت: برای سفر یک هیئت تجاری به چین بازای هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان یارانه اختصاص یافت و برای سفر هیئت ۲۰ نفره دیگری به مجارستان بازای هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان یارانه اختصاص یافته است.

زهرا معینی گفت: ناگهان متوجه می‌شویم که از خراسان شمالی سفری تعریف نشده به قزاقستان انجام می‌شود که نه پروپوزال دارد و نه برنامه ریزی قبلی و حتی کشور مقصد از جزئیات آن بی خبر است.

خانم معینی گفت: به این مساله اعتراض شده و گفتیم لااقل در آن کشور نمایشگاه نزنیم تا هزینه ایجاد نشود. چرا که این نمایشگاه‌ها بدون بازدید کننده می‌شوند و خروجی از آن نمی‌رسد و دستاوردی نخواهد داشت.

وی خطاب به خبرنگاران گفته حالا از ما گزارش سفر را می‌خواهید، سفری که اطلاعات آن را ما هم نداریم.