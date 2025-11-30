در چارچوب رقابت‌های فوتبال دسته یک جوانان کشور، تیم سردار بوکان با نتیجه یک بر صفر در برابر تیم شماره ده جلفا مغلوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در چارچوب رقابت‌های فوتبال دسته یک جوانان کشور و در هفته دهم این مسابقات یک دیدار در ورزشگاه شهرداری تبریز پیگیری و منجر به شکست تیم سردار بوکان شد.

مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور امسال با حضور ۲۶ تیم در سه گروه ۶ تیمی و یک گروه هشت تیمی برگزار می‌شود.

در گروه سوم این رقابت‌ها، تیم‌های سردار بوکان، آرتمیا ارومیه، شهرداری همدان، پدیده غرب کرمانشاه، عقاب مهر تبریز و شماره ۱۰ جلفا حضور دارند.