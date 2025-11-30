پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه اسوههای بسیج در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان گفت: دراین نمایشگاه ۱۱ قرارگاه بسیج شهرستان گلپایگان توانمندیهای خود را در طول یک سال گذشته به تماشا گذاشتهاند.
سرهنگ سید عباس میر کریمی با بیان اینکه نمایشگاه اسوه به صورت رقابتی و در چهار مرحله برگزار میشود؛ افزود: برترینهای این نمایشگاه برای رقابت با قرارگاههای شهرستانهای غرب استان به شهرستان فریدن و قرارگاههای برترغرب استان هم پس از انتخاب به مرحله بعدی و به مرکز استان اعزام میشوند.
نمایشگاه اسوههای بسیج گلپایگان به مدت سه روز دایر است.