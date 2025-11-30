ساخت مسکن نخبگان استان یزد
پروژه هزار قطعهای مسکن نخبگان استان در ۶۰ هکتار زمین ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس بنیاد نخبگان استان یزد گفت: پروژه هزار قطعهای نخبگان استان در ۶۰ هکتار زمین که ۳۰ هکتار برای ساخت قطعات مسکن و بقیه برای ساخت مشاعات این طرح است احداث میشود.
صالحی وزیری افزود: هر قطعه به متراژ ۳۰۰ متر مربع بصورت ویلایی است و در بازه ۳ تا ۶ ماه آماده سازی زمین انجام میشود.
وی ادامه داد: این طرح در قالب مسکن ملی است و برای نخبگان با تسهیلات و طراحی خاص احداث میشود.
رئیس بنیاد نخبگان استان یزد گفت: تاکید ما این است که زمین آماده شده به نخبگان تحویل داده شود تا خودشان بر اساس سلیقه خودشان واحد مسکونی خود را بسازند.
این طرح در ابتدای جاده خضرآباد و روبروی مجموعه پردیس زندگی اجرا میشود.