مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از اواخر وقت امشب استان تحت تاثیر عبور امواجی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا همچنان در شهرهای بزرگ و صنعتی استان غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها را نشان میدهد.
وی افزود: از اواخر وقت امشب تا روز پنجشنبه نیز استان تحت تاثیر عبور امواجی قرار خواهد گرفت که سبب رگبار و رعد و برق و وزش تندباد لحظهای در روز دوشنبه تا اواسط روز سه شنبه در ارتفاعات شمال، شمال شرق، شمال غرب و در بقیه مناطق استان به صورت نقطهای و در روز چهارشنبه علاوه بر مناطق شمالی و ارتفاعات در بخشهایی از مرکز و جنوب نیز شاهد رگبار و رعد و برق خواهیم بود.
سبزه زاری بیان داشت: در این ایام مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی (بویژه در مناطق جنوبی و نوار ساحلی) دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۸ و ایذه با دمای ۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۲۶.۶ و کمینه دمای ۱۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.