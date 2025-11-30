روستاهای لیرکک دشمن زیاری، کلات و پیزک از توابع شهرستان کهگیلویه به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، گفت: سه روستای لیرکک دشمن زیاری، کلات و پیزک از توابع شهرستان کهگیلویه با ۲۱۸ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۷۶۷ نفر به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.

سیده راضیه ملک‌حسینی افزود: این سایت جدید با مجموع اعتباری بالغ بر ۷۰میلیارد ریال از محل منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد.

وی ادامه داد: شرایطی برای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال، توسعه روستایی، ارتباط پایدار و دائمی و برخورداری از نعمت اینترنت پرسرعت به عنوان گامی موثر در تحقق اهداف والای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برداشته شد.

ملک حسینی تاکید کرد: به منظور همسویی با فناوری‌های نوین و لزوم برقرای اینترنت پرسرعت در بخش‌های مختلف روستایی و شهری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این سایت شرایط مطلوبی را برای اشتغال بر بستر فضای مجازی و بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک برای ساکنین این روستا‌ها به همراه خواهد داشت.