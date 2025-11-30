پخش زنده
امروز: -
نمایندگان استان یزد در لیگ برتر والیبال مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم شهداب یزد در هفته سوم لیگ برتر والیبال کشور در سالن خانه والیبال تهران به مصاف رازین پلیمر رفت.
والیبالیستهای یزدی موفق شدند این دیدار را با نتیجه سه بر یک به سود خود پایان داده تا به صدرنشینی در لیگ برتر ادامه دهند.
یزدیها دست اول را ۲۵ ـ ۲۲ به میزبان دادند، اما دستهای دوم تا چهارم را ۲۵ ـ ۲۳، ۲۵ ـ ۲۳ و ۲۵ ـ ۱۹ از آن خود کرده تا با کسب سه امتیاز به یزد بازگردند.
دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان هم در سالن شهید سلیمانی این شهر میزبان پیکان تهران بود.
اردکانیها با یک بازی برتر موفق به پیروزی قاطع سه بر صفر مقابل مهمان خود شدند.
دستهای این دیدار با نتیجه ۲۵ ـ ۲۳، ۲۵ ـ ۱۸ و ۲۵ ـ ۲۰ پایان یافت. چادرملو با این پیروزی در جایگاه دهم جدول ایستاد.
هفته چهارم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه برگزار میشود و شهداب میزبان پیکان تهران است و چادرملو به مصاف صنعتگران امید میرود.