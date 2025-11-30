پخش زنده
امروز: -
در نشست کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی نقشه راه تازهای برای حکمرانی گردشگری در کشور ترسیم شد نشستی که در آن، آموزش، دیپلماسی عمومی، تقویت تشکلها و بازتعریف ماموریتهای مشارکتی بهعنوان محورهای راهبردی توسعه گردشگری ایران مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار شد؛ نشستی که با حضور جمعی از مدیران ارشد، رؤسای تشکلهای حرفهای، پیشکسوتان و فعالان برجسته حوزه گردشگری همراه بود و بهعنوان گامی عملی برای استقرار یک «الگوی نوین حکمرانی مشارکتی» در صنعت گردشگری کشور ارزیابی میشود.
محسن حاجیسعید، رئیس هیئتمدیره جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری ایران و رئیس کارگروه، در این نشست با تشریح فلسفه شکلگیری شورای راهبردی تصریح کرد: کارگروه گردشگری با هدف شناسایی کلانمسئلههای این حوزه، تحلیل راهبردی چالشها و ارائه بستههای پیشنهادی تخصصی به وزیر تشکیل شده است. این شورا در واقع اتاق فکر وزارتخانه و متشکل از برجستهترین خبرگان گردشگری کشور است.
او تاکید کرد: فعالسازی این کارگروهها، بهویژه کارگروه گردشگری، میتواند بستر لازم برای تصمیمسازیهای علمی، سیاستگذاری دقیق و تسریع روند توسعه گردشگری ایران را فراهم کند.
ولی تیموری، مشاور وزیر و مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری، با تاکید بر اینکه «آموزش زیربنای حرفهایسازی گردشگری است»، گفت: اگر بهدنبال تابآوری صنعت گردشگری هستیم، باید آموزش را به محور اصلی توسعه تبدیل کنیم.
او خبر داد که همکاری مشترک با وزارت آموزشوپرورش برای ایجاد رشتههای تخصصی گردشگری در شاخههای کاردانش و فنیوحرفهای آغاز شده و قرار است موضوعات گردشگری در سرفصلهای درسی و کتب آموزشی وارد شود.
تیموری این اقدام را «سرمایهگذاری بلندمدت برای ساخت نیروی انسانی آیندهنگر» توصیف کرد.
در ادامه نشست، مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارتخانه نیز بر نقش تشکلهای گردشگری تاکید کرد و گفت: ظرفیتهای گردشگری ایران فراوان و منحصر بهفرد است و معرفی این ظرفیتها نیازمند همراهی همه بازیگران این حوزه است. ما به تشکلهای گردشگری اعتقاد کامل داریم و معتقدیم که این تشکلها توان مدیریت، صیانت و راهبری صحیح این صنعت را دارند.
سعید خال، مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارتخانه، با اشاره به رویکرد تازه مدیریت جدید وزارت میراثفرهنگی اظهار کرد: از آغاز دوره مسئولیت دکتر صالحیامیری، اقدامات ساختاری ارزشمندی آغاز شده است. وزیر میراثفرهنگی باور دارد که گردشگری بدون مشارکت و توانمندی بخش خصوصی رونق نمیگیرد و حضور مستمر ایشان در جلسات تشکلها مؤید همین نگاه است.
همچنین غمخوار، رئیس هیئتمدیره جامعه تورگردانان ایران، با اشاره به شرایط جدی صنعت گردشگری گفت: در این دوره یکی از مهمترین اقدامات، تقویت دیپلماسی عمومی بوده است. ما وزیر میراثفرهنگی را فرمانده دیپلماسی عمومی کشور در حوزه گردشگری میدانیم؛ زیرا نقش او در تبیین تصویر واقعی ایران و مقابله با ایرانهراسی کمنظیر است.
حرمتالله رفیعی، رئیس مجمع تشکلهای گردشگری، نیز با سخنانی اظهار کرد: علیرغم چالشهای فعلی، تشکیل شورای راهبردی و کارگروه گردشگری یک اقدام راهبردی است که باید با مشارکت همه دلسوزان این صنعت ادامه یابد.
نیما آذری، رئیس جدید جامعه تورگردانان ایران نیز «همدلی کمسابقه تشکلها» را نقطه امیدبخش این دوره دانست و افزود: امروز یک روح تازه در تشکلهای گردشگری دمیده شده است. این وحدت باید حفظ شود تا بتوانیم مسیر توسعه گردشگری کشور را با قدرت پیش ببریم.