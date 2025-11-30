فرماندار پیرانشهر از اجرای طرح تردد الفبایی پیله‌وران در پایانه مرزی تمرچین خبر داد؛ طرحی که با هدف کاهش ازدحام و مدیریت بهتر مراجعات مرزنشینان به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، لقمان خسروپورآذر با اشاره به افزایش چشمگیر ورود و خروج مرزنشینان پس از اجرای قانون جدید ساماندهی تجارت مرزی، اظهار کرد: طرح الفبایی یک راهکار موقت و کوتاه‌مدت برای تنظیم رفت‌وآمد و انجام مبادلات در مرز تمرچین است.

به گفته وی، پیش از اجرای این برنامه، روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر برای تبادل کالا به پایانه مرزی مراجعه می‌کردند و به‌دلیل محدودیت زیرساخت‌ها امکان ارائه خدمات مطلوب وجود نداشت.

فرماندار پیرانشهر یکی از راهکارهای بلندمدت برای ساماندهی مبادلات مرزی را ایجاد بازارچه مشترک با طرف عراقی عنوان کرد و افزود: با اجرای قانون جدید، سرپرستان خانوار در شهرستان‌های مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد می‌توانند در قالب رویه اصلاح‌شده کولبری فعالیت کنند؛ سهم استان نیز ۴۵۰ میلیون دلار واردات سالانه تعیین شده است.

وی با اشاره به واگذاری سهمیه مرزنشینی به کارگزاری‌های فعال، گفت: برای ۵۳ هزار و ۲۴۸ سرپرست خانوار در پیرانشهر و چهار هزار و هشت نفر در میرآباد سهمیه مرزنشینی توکیل شده و برای هر سرپرست خانوار ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال واریز شده است.

خسروپورآذر از تردد روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در پایانه مرزی تمرچین خبر داد و توضیح داد: این آمار شامل یک هزار و ۳۰۰ مسافر ایرانی و عراقی و حدود یک هزار و ۲۰۰ مرزنشین فعال در تبادل کالاست.

مرز تمرچین که در فاصله ۱۵ کیلومتری پیرانشهر و مقابل مرز حاج‌عمران عراق قرار دارد، یکی از مسیرهای مهم تجاری کشور است و به دلیل نزدیکی به مدیترانه شرقی، نقش مهمی در اقتصاد مرزی منطقه ایفا می‌کند.